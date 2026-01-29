Máxima de Holanda cancela su agenda: se reporta su regreso a casa luego de enfermar en Nueva York

Aunque normalmente la reina Máxima de Holanda suele ocupar los encabezados luego de deslumbrar con sus icónicos atuendos, en esta ocasión su nombre llega a los titulares por un tema de salud. La monarca tuvo que hacer un ajuste necesario, pero inesperado, en su agenda oficial luego de que su estado de salud no se encuentra en óptimas condiciones.

Así lo comunicó la Casa Real, que señaló que Máxima canceló este acto programado para el día jueves en Róterdam, luego de que, tras viajar a Nueva York, la reina presentara síntomas de gripa, por lo que se vio obligada a tomar un descanso para enfocarse en la recuperación de su salud.

Máxima de Holanda llega a Nueva York

El pasado 26 de enero, la monarca llegó a Nueva York como parte de su agenda de compromisos reales por su labor como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Financiera (UNSGSA).

Aunque su estancia en el lugar fue breve, la reina sostuvo una reunión con el equipo de la UNSGSA, con quienes abordó los retos de inclusión y estabilidad financiera a los que se enfrentarán en el período próximo. Así mismo, también tuvo un encuentro con el nuevo director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo. Esta reunión revisó los avances, impacto y labor que la monarca ha realizado dentro de la ONU.

¿Qué compromiso canceló Máxima en Róterdam?

Luego de regresar a Países Bajos, la reina tenía previsto realizar un nuevo viaje a Róterdam, donde se llevaría a cabo su siguiente acto oficial. La reina participaría en la clausura del programa ‘Ayuda con las deudas para todos’, en donde funge como presidenta honoraria de la Fundación Financieel Gezond Nederland; dicho evento tenía previsto realizarse en las instalaciones de KPN.

De acuerdo con lo informado por el comunicado real, Máxima habría comenzado a experimentar síntomas desde su estadía en Nueva York, zona en la que el clima ha reportado temperaturas de hasta -11 grados centígrados.

¿Cómo afectará esta decisión en la agenda de la reina?

Luego de que Máxima comenzara a presentar los primeros síntomas de gripa, se optó por tomar la decisión de tomar reposo absoluto para priorizar su salud. Aunque el evento en Róterdam ha sido cancelado, su agenda para el próximo viernes se mantiene sin ningún cambio. La reina tiene programada una visita a Purmerend, municipio en el que conocerá la calidad de vida de los ciudadanos, así como las iniciativas locales que buscan mejorar la convivencia, seguridad y bienestar del poblado y sus alrededores.

Hasta el momento, la Casa Real no ha emitido algún otro comunicado sobre la salud de la reina Máxima de Holanda, por lo que todo apunta a que se encuentra estable y pronto se reincorporará a sus actividades oficiales.