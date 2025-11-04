Suscríbete
Realeza

Máxima de Holanda sorprende con el top de punto más atrevido y extravagante perfecto para el invierno

Máxima de Holanda volvió a demostrar su audacia en materia de moda al apostar por un top que se convierte en la elección perfecta para lucir moderna y juvenil este invierno.

November 04, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

La reina Máxima de Holanda no teme a experimentar con su estilismo, es una de las royals que más experimenta con sus looks y toma decisiones arriesgadas, pero siempre acertadas, pues sabe cómo lucir prendas extravagantes con mucha elegancia.

Y es que a diferencia de otras mujeres de la realeza que apuestan por colores sobrios y texturas más limpias, Máxima no duda en adaptar colores llamativos y texturas extravagantes a sus looks.

Máxima de Holando impacta con el top de punto naranja que es ideal para el invierno

El pasado 3 de noviembre, Máxima de Holanda visitó la Universidad de Haarlem para atender algunas de las sesiones que organiza la fundación MIND Us, de la que Máxima es presidenta honorífica, y que trabaja por la salud mental de los más jóvenes.

La reina tuvo la oportunidad de hablar directamente con los adolescentes y ponerse al día de las iniciativas desarrolladas por la fundación.

Para la ocasión, Máxima decidió llevar uno de sus looks más extravagantes, al llevar un top de punto con textura de peluche en color naranja sin mangas, que complementó con una capa a juego que dejaba los hombros al descubierto.

La monarca le dio el toque formal a su look con un pantalón texturizado de pernera ancha y unas botas de gamuza del mismo color y bolso de Chanel a juego y accesorios sencillos.

Patrick van Katwijk/Getty Images

Este look es un ejemplo perfecto de elegancia real moderna y segura. El tejido de punto vibrante y esculpido aporta un impacto inmediato y realza la belleza de la reina, mientras que los pantalones grises de pierna ancha introducen fluidez y una sofisticación relajada”, asegura la experta en moda Angela Kyte.

El vestido de Massimo Dutti de Máxima de Holanda

Más tarde asistió a otro evento del Offline Club, una iniciativa que invita a apagar el móvil y que busca fomentar las conexiones personales genuinas dejando a un lado las pantallas

Máxima de Holanda

Máxima de Holanda

Patrick van Katwijk/Getty Images

Para este evento, Máxima mezcló una camisa de color claro con un vestido de napa ajustado en negro de Massimo Dutti, que completó con unos zapatos de salón clásicos y unos llamativos pendientes con piedras verdes y moradas de la marca franco-argentina Olympia Babylonia.

Máxima de Holanda
Melisa Velázquez
