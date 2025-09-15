Meghan Markle sorprende con una foto nunca antes vista para felicitar al príncipe Harry en su cumpleaños 41

El príncipe Harry está celebrando su cumpleaños número 41, y como era de esperar, Meghan Markle festejó su día de una manera muy especial. La duquesa de Sussex sorprendió al publicar en Instagram una fotografía inédita, con la que, además, demostró una faceta íntima y cariñosa sobre la relación de la pareja gracias al tierno mensaje que compartió con ella.

La foto inédita del príncipe Harry

Este lunes 15 de septiembre, el hijo menor de Carlos III y Lady Di está celebrando su cumpleaños. Hace tan solo unos días, Harry se encontraba en Reino Unido para cumplir con una serie de compromisos benéficos; también viajó a Ucrania e incluso cumplió con la especulación que todos tenían sobre su visita a suelo británico, reuniéndose el pasado miércoles con su padre, el rey Carlos, luego de 19 meses de no verlo.

A pesar de que durante el viaje de cuatro días del duque de Sussex se realizó el tan esperado encuentro entre padre e hijo, la conversación y los temas sobre los que platicaron a lo largo de 55 minutos no fueron compartidos con la prensa.

Hoy, unos días después de este acontecimiento, Harry vuelve a dominar los encabezados y uno de los motivos es su celebración de cumpleaños, especialmente por la imagen compartida por Meghan para desearle un feliz día, en la que se muestra a un Harry de 31 años.

El coqueto mensaje de Meghan

Aunque no se trata de un retrato oficial, Meghan quiso mostrar un detalle romántico a su esposo durante una fecha tan especial como esta. La duquesa de Sussex compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía de Harry cuando celebró su cumpleaños número 31, momento en el que ninguno de los dos se conocía aún.

La foto en cuestión pertenece a la vez que Harry visitó el aeródromo de Goodwood mientras se celebraba el 75.° aniversario de la Batalla de Inglaterra.

En ella podemos ver al príncipe portando su uniforme color verde militar con una placa que indica en su nombre “Harry Wales”, mostrando el apellido de su padre mientras fue príncipe de Gales y que tanto él como William usaron mientras cursaban la escuela y durante su tiempo en el ejército.

Llamó la atención de la prensa el pie de foto que Meghan eligió para celebrar al cumpleañero. “Oh hi, Birthday Boy”, es lo que se puede leer en la publicación de la duquesa, frase que acompañó con un emoji de flama, popularmente utilizado en símbolo de coqueteo.

¿Un gesto cargado de simbolismo?

El detalle no pasó desapercibido, pues algunos medios notaron que, además de felicitar a Harry en su día, Meghan intentó dejar claro un mensaje: su unión es sólida. Algunos también lo interpretaron como una forma de mostrar apoyo a su esposo en medio de las críticas y la atención mediática que constantemente rodea a la pareja y en especial a Harry luego de su viaje a Reino Unido.

A pesar de que no sabemos a ciencia cierta si existió una intención oculta o la foto fue una mera muestra de afecto y cariño por su persona especial, pero con esta felicitación Meghan Markle grita a los cuatro vientos el amor, la complicidad y la buena relación que ella y el príncipe Harry tienen en su matrimonio.