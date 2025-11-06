Meghan Markle vuelve a Hollywood en una nueva película con Lily Collins y Brie Larson

Hace ya 8 años que Meghan Markle dejó los sets de grabación, su último proyecto antes de casarse con el príncipe Harry fue ‘Suits’; sin embargo, su pausa en Hollywood ha llegado a su fin, y está lista para retomar su carrera como actriz.

La duquesa de Sussex ya fue vista haciendo sus primeras tomas en el set de grabación, y se ha confirmado que compartirá créditos con las actrices Brie Larson y Lily Collins, ¿de qué trata este nuevo proyecto?

Meghan Markle retoma su carrera como actriz junto a Brie Larson y Lily Collins

El pasado 5 de noviembre, Meghan Markle de 44 años, fue vista en el set de ‘Close Personal Friends’, la nueva película de Amazon MGM Studios que tiene como protagonistas a Brie Larson y Lily Collins, Quaid y Henry Golding.

De acuerdo con el medio The Sun, la duquesa de Sussex se veía tranquila y feliz en su regreso a Hollywood, mientras filmaba sus escenas en Pasadena, California.

Una fuente del estudio declaró al medio: “Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona. Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada”.

Por otra parte, la revista People ha informado sobre su primer día de trabajo: “Meghan estuvo hoy en el set. Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y feliz. Se presentó con todos y fue muy dulce y sencilla”.

Sin embargo, no se sabe si será el regreso definitivo de Meghan a la actuación, o si solo se trata de una participación especial.

“Es la manera que tiene Meghan de volver poco a poco al ruedo y ver si disfruta de estar de vuelta en el set”, dijo la fuente. “Todos los involucrados están muy emocionados y han jurado guardar el secreto sobre su participación”.

¿Qué opina el príncipe Harry del regreso de Meghan Markle a Hollywood?

De acuerdo con varios informes de personas cercanas a los duques de Sussex, el príncipe Harry se siente feliz de ver a su esposa haciendo lo que más le gusta, por lo que apoyaría su decisión de regresar a la actuación.

“El príncipe Harry, por supuesto, apoya mucho a Meghan y simplemente quiere que haga lo que la haga feliz”, dijo la fuente.

Harry y Meghan se conocieron en 2016, cuando la futura duquesa de Sussex protagonizó la serie Suits durante su emisión original en USA Network. Posteriormente, se retiró de la actuación tras anunciar su compromiso

En su entrevista de compromiso de 2017 junto a Harry, Meghan habló de dejar la actuación para mudarse al Reino Unido y estar con él.

“No lo veo como renunciar a nada, simplemente lo veo como un cambio”, dijo entonces.

