¡Nació! Qué significa Josephine, el nombre de la primera nieta de María de Orleans

El pasado 23 de agosto el principado de Liechtenstein dio la bienvenida a su nueva integrante: la princesa Josephine, hija del príncipe Johann Wenzel y la princesa Felicitas, quienes contrajeron nupcias en Viena, en junio de 2023.

Este importante nacimiento quiere decir también que María de Orleans, madre de Johann Wenzel, se ha convertido en abuela, debutando tiernamente en este rol, después de que “ya no podía esperar más para verle la cara a su nieta a solo una semana de que naciera”, de acuerdo a las declaraciones hechas por la nueva abuelita a la revista francesa Point de Vue.

“Por un lado, me siento demasiado joven para ser abuela. Puede que el cuerpo ya no me siga, pero la mente sí. Pero, por otro lado, me conmueve mucho poder serlo. Mi hijo y mi nuera nos están haciendo un regalo maravilloso”, explicó la princesa Maria de Orleans ante el medio citado.

Johann Wenzel y la princesa Felicitas ya se han convertido en padres Getty

¿Cómo será María de Orleans como abuela?

Madre tierna, la hermana mayor del conde de París ya sabe que su hijo Johann-Wenzel será un buen padre porque siempre supo cuidar de sus primos. Sin embargo, respecto al papel que tendrá como abuela, aún no sabe qué opinar.

“Todavía no sé si estaré tan implicada en la transmisión como lo estuvo mamá con todos nuestros hijos -¡que, además, le han confiado muchos secretos!-, pero sí sé que no tendré la responsabilidad de ‘educar’. Mis nietos me facilitarán recibirlos, hacer cosas divertidas o compartir mis gustos culturales, como pintar”, aseguró la abuela primeriza ante Point de Vue.

“Me gustaría mucho que mis nietos pudieran llamarme ‘Amama ’ como mi abuela materna a quien amaba especialmente y a quien estaba muy unida”, agregó la esposa del príncipe Gundakar de Liechtenstein.

¿Qué significa “Josephine”, el nombre de la primera hija de Johann Wenzel y la princesa Felicitas de Liechtenstein?

Josephine es un nombre de origen francés, que resulta la versión femenina inglesa del nombre Joseph, que a su vez proviene del nombre hebreo Yosef, que proviene del nombre griego Iosephos y del latín Iosephus.

El significado del nombre es concretamente “Dios proveerá" y el pico de la popularidad de este nombre en bebés recién nacidos fue en 2021, según relevan las gráficas de la última década, elaboradas por BabyCenter.

El nombre “Josephine” también puede significar “lo que Dios multiplica” o “engrandecida por Dios”, lo cual resulta un hermoso y gran designio para heredera al 34 miembro de la línea de sucesión al trono de Liechtenstein.