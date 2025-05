Ni el príncipe William ni Carlos III: quién representará a la corona británica en la investidura del Papa León XIV

Fue el pasado jueves 8 de mayo cuando se dio a conocer que Robert Prevost fue elegido como el nuevo Papa. Tras su elección, el sucesor de Francisco seleccionó el nombre de León XIV, y a pesar de que ya hizo sus primeras apariciones, todavía resta el acto oficial de su investidura, ocasión que se perderán Carlos III y el príncipe William, quienes habrían acordado enviar a un representante de la Familia Real.

Carlos III y el príncipe William no irán a la investidura del Papa León XIV: ¿quién los reemplazará?

Luego del nombramiento de León XIV como Sumo Pontífice, comenzaron ya las preparaciones para su investidura, ocasión que marcará oficialmente el inicio de su labor al frente de la Iglesia Católica. Pese a que todavía no se revelan los nombres de todos los invitados, trascendió la versión de que el príncipe William y Carlos III no podrán ser parte de esta ceremonia y aparentemente en su lugar iría Eduardo de Edimburgo, hijo menor de Isabel II, según reportó Hello! en su edición británica.

Eduardo de Edimburgo sería el integrante de la Familia Real Británica que irá a la envestidura del Papa León XIV Vatican News, Getty Archivo

Cabe recordar que el rey de Inglaterra tampoco asistió al funeral del Papa Francisco I, y en esa ocasión, el encargado de representarlos fue Guillermo de Gales (que asistió sin Kate Middleton como su acompañante). De momento se desconocen mayores detalles respecto a las razones que impiden a los líderes de la Familia Real hacerse presentes en este acto que convocará a líderes mundiales.

¿Cuándo será la investidura del Papa León XIV?

De acuerdo con la información que ha trascendido sobre este evento, será el próximo domingo 18 de mayo cuando se lleve a cabo la investidura del Papa León XIV. Es decir, 10 días después de que los 133 cardenales que participaron en el Cónclave 2025 llegaron a una resolución, Robert Prevost será nombrado oficialmente como jefe de la Iglesia Católica.