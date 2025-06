¡Ni Kate Middleton ni la princesa Diana! Esta es la royal con el corte de pelo más icónico de la historia

Cuando pensamos en realeza y estilo, los nombres que casi siempre encabezan la lista son Kate Middleton y, por supuesto, Lady Di. Ambas han sido referentes de elegancia. Kate con sus peinados impecables, Diana con ese aire fresco que revolucionó el vestuario de la monarquía británica. Pero si hablamos de cabellos icónicos, hay una princesa que dejó una huella silenciosa pero imborrable, hablamos de Carolina de Mónaco.

Sí, leíste bien, Carolina, hija de Grace Kelly, herederó un linaje donde la belleza y el arte siempre estuvieron a la mano, fue ella quien realmente marcó tendencia con su corte de pelo corto que, a día de hoy, sigue siendo inspiración.

Aquel corte pixie con volumen y textura, que llevaba con tanta naturalidad, no solo enmarcaba su rostro delicado, sino que proyectaba carácter. Era moderno sin ser agresivo, femenino sin necesidad de adornos. El tipo de peinado que parecía decir: “no necesito seguir las reglas para ser elegante”.

Mientras otras royals se mantenían dentro del canon de la “princesa perfecta”, Carolina parecía caminar por un sendero distinto. Era musa de diseñadores, amiga de artistas y figura clave en el universo de la alta costura, pero también era madre, intelectual, además de una mujer que supo envejecer con gracia.

Carolina de Mónaco corte de pelo. GETTY IMAGES

A diferencia de Lady Di, cuya transformación fue pública, analizada y acompañada por titulares en todo el mundo, Carolina construyó su ícono sin escándalos ni flashes invasivos. Su estilo evolucionaba, sí, pero siempre bajo sus propias reglas. Y ese corte de pelo icónico de la princesa Carolina de Mónaco se convirtió en símbolo de una elegancia que no grita, que no compite, pero que nunca pasa desapercibida.

Hoy, a sus 68 años, sigue siendo un ícono de discreta elegancia. Aunque ha jugado con diferentes longitudes y estilos, su esencia no ha cambiado. Siempre ha sabido en qué momento cortar, cambiar o mantener, por eso la amamos.

El legado de Carolina no se mide en portadas ni en interacciones virales. Se mide en mujeres reales que se atrevieron a cortarse el pelo y descubrir otra versión de sí mismas. ¡Porque a veces, un corte no es solo un cambio de look!