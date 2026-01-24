Suscríbete
Realeza

¿Qué pasará con la reina Camilla si el rey Carlos III muere? Estos son los privilegios que perdería

Si el rey Carlos III fallece, el estatus de la reina Camilla dentro de la Familia Real cambiará, así como los privilegios que actualmente posee.

Enero 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué pasará con la reina Camilla cuando el rey Carlos III muera?

Getty Images

Tras años de desaprobación pública, el rey Carlos III logró que su gran amor, Camilla, fuera aceptada por el pueblo, lo que le permitió asumir el título de reina consorte, cuando él asumió el trono tras la muerte de la reina Isabel II.

Sin embargo, cuando el rey Carlos III muera, la posición de la reina Camilla cambiará, su estatus dentro de la Familia Real no será el mismo, y por lo tanto, los privilegios que posee ahora, tampoco serán los mismos.

Expertos en realeza coinciden en que la reina Camilla podría retirarse de la vida pública y disfrutar de la tranquilidad del campo, tras décadas de escrutinio y una agenda intensa desde que asumió el título, priorizando ahora la paz y la serenidad.

Cuando el rey Carlos fallezca, el príncipe William asumirá el trono del Reino Unido, y Camilla pasará de ser reina consorte a Reina Viuda, un título que le permitirá conservar su estatus real, pero sin las funciones institucionales que desempeña actualmente.

Al dejar de ser esposa del monarca, Camilla deberá abandonar Buckingham Palace para que los nuevos reyes, William y Kate, ocupen las estancias oficiales.

Camilla seguirá manteniendo su estatus de miembro real de alto rango, por lo que seguirá contando con manutención y protección financiada por el gasto público, mientras su residencia permanente será Clarence House, donde ha vivido gran parte de su vida junto al rey Carlos III, aunque también podría ocupar su residencia personal en Ray Mill House.

¿Cómo será la vida de la reina Camilla?

Dedicada a las causas benéficas, se cree que la reina Camilla podría continuar con su labor aunque ya no sea la reina consorte, por otra parte, se espera que siga siendo de gran apoyo para los nuevos monarcas.

Por esta razón, es posible que siga asistiendo a diferentes compromisos reales, así como a eventos relacionados con la Commonwealth.

Reina Camilla Rey Carlos III
Melisa Velázquez
