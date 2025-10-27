Suscríbete
Rania de Jordania deslumbra con el vestido azul más favorecedor del otoño, digno de una moderna Cenicienta

La reina Rania de Jordania brilló como una auténtica Cenicienta con un vestido azul ideal para el otoño, que además realza su cintura a la perfección.

October 27, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El pasado domingo 26 de octubre, la reina Rania de Jordania acompañó a su esposo, el rey Abdullah II a la inauguración de la segunda sesión ordinaria del XX Parlamento, donde demostró de nuevo que también es la reina del estilo y la elegancia.

Rania de Jordania, que se caracteriza por su elegancia y gran estilo, ha captado las miradas con un hermoso vestido azul con el que la han comparado con Cenicienta, la princesa de Disney.

El vestido azul de Rania de Jordania más favorecedor del otoño

Para la gran ocasión, Rania llevó un vestido en color azul cielo midi, confeccionado en un tejido de caída fluida que aporta movimiento, cuenta con cuello alto rematado por un lazo estructurado, mangas abullonadas y cintura marcada con un cinturón color camel que aporta calidez a su look.

Rania complementó su look con salones de ante en color azul, a juego con el vestido, y un bolso de cuero en color arena para crear equilibrio con el cinturón, a través de la textura de sus complementos.

En cuanto a su makeup, Rania ha seguido la misma línea, eligiendo sombras en tonos tierra, delineado sutil y labios en rosa con acabado satinado, que va perfecto con el look, y que va de maravilla con su melena en ondas.

Rania de Jordania sabe que el azul es su color

Esta no es la primera vez que la reina Rania usa este color en actos oficiales, pues es uno de sus preferidos cuando se trata de brillar con elegancia y sobriedad, pues lo ha lucido en diferentes tonos.

Sus looks en color azul van desde el clásico celeste, hasta los tonos más sobrios como el azul marino, que le da elegancia y seriedad.

En la actualidad, donde la moda de la realeza se analiza al milímetro, Rania de Jordania sigue siendo una referencia en moda, su estilo no solo marca tendencia, como en el caso de Kate Middleton o la reina Letizia, también refleja su papel femenino dentro de la esfera política.

Melisa Velázquez
