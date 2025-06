Esta sería la razón definitiva que influyó para que Meghan Markle renunciara a la Familia Real, según un experto

El 8 de enero de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron oficialmente su dimisión como miembros de alto rango de la Familia Real británica para pasar a vivir entre América del Norte y Reino Unido. En su comunicado oficial, los duques de Sussex también señalaron su deseo de ser independientes financieramente.

Sin embargo, aunque esa sea la versión oficial de los hechos, la experta real Valentine Low asegura que la razón definitiva que influyó para que Meghan y Harry renunciaran a la realeza tuvo que ver con sus deseos de “meter los pies en la política”.

El príncipe Harry y Meghan Markle buscaron su independencia financiera Getty

En su revelador libro Courtiers, Low también afirmó que el deseo de la ex actriz de “ganar dinero para sí misma” llevó a la pareja a abandonar sus deberes por completo y no parcialmente, como en un principio se había acordado.

¿La Familia Real sabía que Meghan Markle quería participar en la política tras su renuncia a la monarquía?

De acuerdo con la autora citada, la reina Isabel llegó a enterarse de los deseos de la pareja de adquirir “la libertad de inmiscuirse en la política estadounidense”. Sin embargo, ella se negó rotundamente, debido a que ese deseo representa una importante violación del protocolo real para una familia con una larga historia de ser firmemente apolítica.

“No había manera de que las dos partes llegaran a un acuerdo sobre ese punto”, señaló Valentine Low. “De manera crucial, fue la reina quien opinó que, a menos que estuvieran dispuestos a respetar las restricciones que se aplicaban a los miembros trabajadores de la Familia Real, no se les podía permitir llevar a cabo funciones oficiales.

La reina Isabel II no estaba de acuerdo en que los duques de Sussex se inmiscuyeran en la política Max Mumby/Indigo/Getty Images

¿Los duques de Sussex han participado en la política tras su renuncia a la Familia Real?

Cabe mencionar que, como tal, hasta el momento ni Meghan Markle ni el príncipe Harry han expresado sus deseos de lanzarse a algún tipo de candidatura en Estados Unidos. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan participado ya en la política de Norteamérica.

Por ejemplo, el Daily Mail recuerda cómo durante la carrera presidencial estadounidense de 2020, los Sussex apoyaron a Joe Biden e incluso, durante las campañas, exhortaron a los votantes a “rechazar el discurso de odio”, mientras que Meghan la calificó como “la elección más importante de nuestra vida”.

En aquella época, el príncipe Harry también declaró: “En estas elecciones no puedo votar en Estados Unidos. Pero muchos de ustedes quizá no sepan que no he podido votar en el Reino Unido en toda mi vida. Conforme nos acercamos a noviembre, es fundamental que rechacemos el discurso de odio, la desinformación y la negatividad en línea”.

Aunque Harry y Meghan no mencionaron a su candidato favorito, muchos espectadores consideraron obvio que apoyaban a Joe Biden en lugar de a Donald Trump. Por ello, los Sussex fueron acusados de violar los términos de su acuerdo “Megxit”, sentencia el Daily Mail.