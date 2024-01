Revelan cómo pasa sus días el príncipe Andrés desde que su nombre apareció en la polémica lista de Jeffrey Epstein

En los últimos días, la polémica no ha dejado de perseguir al príncipe Andrés de Inglaterra luego de que se diera conocer la famosa lista negra de Jeffrey Epstein durante la semana pasada, por lo que de acuerdo a fuentes cercanas al royal británico, este se encontraría “devastado” y “encerrado”.

Recordemos que si bien este escándalo no es nuevo, con la información desclasificada del caso que apenas fue recientemente publicada por la justicia estadounidense, el nombre del hijo favorito de la fallecida reina Isabel ha acaparado de nuevo los titulares.

El príncipe Andrés está “devastado” tras la polémica lista negra de Epstein

Según la información que ha trascendido de los medios británicos, el royal no está pasando por un buen momento y además no encuentra la manera de lidiar con esta situación que lo pone en la mira internacional. "Él no tiene el suficiente ancho de banda emocional para lidiar con todo esto”, de acuerdo con una fuente cercana que habría dado declaraciones al Daily Mail.

El príncipe Andrés no sabe cómo responder al escándalo Getty Images

No obstante, la misma publicación señala que la situación es tan grave para el padre de la princesa Eugenia, que no sale de su cuarto y que tampoco sabe cómo hacer frente a los embates de la prensa. “Se ha encerrado en una habitación y no tiene idea de cómo responder. Está devastado”.

Si bien es obvio que los Windsor no darán ninguna declaración al respecto, los tabloides del Reino Unido señalan que el príncipe pudiera estar a un paso de quedar fuera de la Familia Real Británica, pues el medio antes citado también reporta que el monarca británico Carlos III habría tomado la decisión de retirar los fondos con los que se paga la seguridad de la mansión en donde actualmente vive su hermano menor.

Carlos III retiraría los fondos privados de donde se paga la seguridad de la mansión en donde vive Andrés de York Getty Images

De ser esto cierto, Andrés de York tendría que solventar de su propio bolsillo el costoso operativo para poder vivir en el Royal Lodge, una finca que se encuentra en los terrenos del Castillo de Winsor y en donde habita desde el 2004, junto con su ex esposa Sarah Fergusson.

Asimismo, esto se suma a la lista de desgracias que ha acumulado en los últimos años, pues recordemos que en 2022 se le retiraron varios de sus títulos, así como sus funciones reales. Además, una oganización británica denunció a Andrés por los supuestos delitos de abuso sexual que cometió, aunque claramente el acusado ha sostenido que estos dichos en su contra son falsos.