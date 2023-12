Revelan un dato inesperado sobre la relación de Kate Middleton y Carlos III

De acuerdo con el último sondeo de la firma de investigación YouGov, Kate Middleton es el miembro de la Familia Real británica con mayor porcentaje de aceptación, encabezando la lista con un 68% de popularidad, seguida por su esposo, el príncipe William, quien posee el 67% de opiniones a favor.

Contrario al caso de Lady Di, la popularidad de la actual princesa de Gales no ha causado molestias en el reino, sino todo lo contrario, ya que, según la biógrafa real Sally Bedell Smith, Carlos III prefiere ver a Kate como una aliada.

Las declaraciones dadas por la experta en realeza fueron dadas para la revista People y también revelan que, incluso, Middleton tiene una mejor relación con su suegro que son su propio esposo, tal y como ha podido verse en muchos eventos recientes.

“Está claro que ella y el rey son bastante cercanos; en algunos aspectos, ella es más cercana a él que William”, confesó la autora del libro Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch.

Kate Middleton ha demostrado su cercanía con el rey en varias ocasiones Chris Jackson/Getty Images

Carlos III pone toda su confianza en Kate Middleton

El recientemente estrenado documental de la BBC Charles III: The Coronation Year resulta otro testigo de la gran complicidad que existe entre el rey Carlos y su nuera, ya que en el contenido puede observar como ambos fabulan para proyectar una imagen del reino más moderna.

Otra variable que últimamente ha unido estrechamente la relación entre el rey Carlos y Kate ha sido el hecho de haber sido señalados por Omid Scobie como “racistas” tras, supuestamente, haber emitido comentarios acerca del color de piel del príncipe Archie, primogénito de Meghan Markle, personaje del que ni Kate ni el rey son devotos.

Los monarcas del Reino Unido y los príncipes de Gales aparecieron sonrientes, pese al escándalo provocado por Endgame @theroyalfamily/

Después de la polémica acusación hecha por el autor de “Endgame”, se les ha visto al monarca y a la esposa de William mucho más cercanos que nunca en eventos como la recepción a miembros diplomáticos en el palacio de Buckingham, celebrada el asado 5 de diciembre, en la cual se pudo observar a Middleton portando la lujosa tiara “Lover’s Knot”.

“Ella (Kate) disfrutó enormemente esa velada y parecía realmente como en casa”, declaró la fuente a People, añadiendo que la nuera del rey Carlos “conoce el importante papel que desempeña la familia en la construcción de relaciones a nivel mundial en nombre del Reino Unido”.

Kate Middleton es la intermediaria entre Carlos III y William

Carlos III no siente envidia por la popularidad de Kate Middleton Getty Images

Bedell Smith menciona que la alianza entre Kate y el rey pudo haberse afianzado debido a los conflictos que existieron en el pasado entre Carlos y William, por lo que ahora ella funge como intermediaria entre ellos.

“Ha sido sólo recientemente que William ha estado más cerca (de Carlos), y Kate ha actuado como la intermediaria honesta en eso”, acota la fuente.

Asimismo, People cita una declaración de un ex empleado de la familia Real: “Ella le proporciona a William una orientación”, lo cual comprueba la importancia de Kate para la monarquía.