Skinny jeans: el secreto de Letizia Ortiz para lucir elegante y juvenil a los +50

Letizia Ortiz se ha convertido en un ícono de estilo, especialmente para mujeres de 50 años o más que buscan inspiración para lucir elegantes y modernas, y su reciente look con skinny jeans lo vuelve a demostrar.

Así es cómo Letizia Ortiz usa los skinny jeans

Durante su aparición en la Feria del Libro de Madrid, el pasado 9 de mayor, Letizia optó por unos pantalones skinny negros, una prenda que, lejos de pasar de moda, se convierte en un básico imprescindible cuando se sabe combinar con acierto.

Asimismo, la esposa de Felipe VI complementó este atuendo con un jersey del mismo tono, creando una silueta monocromática que estiliza y alarga visualmente. Además de unos zapatos Mary Jane de charol negro, que añaden un aire juvenil y coqueto al conjunto, y un trench coat de estampado vichy en blanco y negro.

Letizia Ortiz con skinny jeans negros durante su visita a la Feria del Libro en Madrid Paolo Blocco/WireImage

Por otro lado, este look de Letiza nos deja en claro que los pantalones entallados no son exclusivos de las generaciones más jóvenes, sino una elección atemporal que puede adaptarse con maestría a cada década de la vida.

De hecho, esta no es la primera vez que la reina Letizia ha incorporado con maestría los skinny jeans en sus looks. Por ejemplo, durante su visita a los Juegos Olímpicos de París 2024, se le vio usar unos pantalones skinny blancos combinados con tenis del mismo color y una blusa polo multicolor, logrando un look deportivo y juvenil.

Letizia Ortiz también suele usar pantalones skinny en color blanco CASA DE S.M. EL REY

Mientras que en la sesión de fotos por su 20 aniversario de bodas con el rey Felipe VI, tanto Letizia como su hija, la princesa Leonor, lucieron skinny jeans blancos, mostrando una imagen fresca y coordinada.

Ello, por otra parte, deja en claro que la reina consorte de España ha convertido los pantalones skinny en uno de sus mayores aliados para rejuvencer su estilo: son su prenda comodín para proyectar una imagen moderna, elegante y, al mismo tiempo, juvenil.

¿Qué ventajas tienen los skinny jeans?

Contrario a lo que muchas pudieran pensar, en realidad los skinny jeans ofrecen múltiples ventajas para las mujeres maduras. Su corte entallado y ceñido al cuerpo desde la cintura hasta los tobillos ayuda a resaltar la silueta y proporciona una apariencia estilizada, especialmente cuando se combinan con prendas superiores más holgadas o estructuradas como blazers.

Los skinny jeans se adaptan a looks casuales y formales Getty Archivo

Además, su versatilidad también permite adaptarlos tanto a looks casuales como formales, dependiendo de los accesorios y calzado que elijas para complementarlos.

Estos ejemplos reflejan cómo los skinny jeans pueden ser una herramienta clave para mujeres que desean mantener un estilo moderno y sofisticado sin importar la edad. La clave está en la elección de las prendas y accesorios que los acompañan, permitiendo adaptar el look a diferentes ocasiones y estilos personales.