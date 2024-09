Tamara Falcó confesó el particular nombre que le pondría a una hija: conoce su significado

A sus 42 años de edad, la VI marquesa de Griñón, Tamara Falcó, conserva la esperanza de pronto convertirse en madre. “Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente , será lo que Dios quiera, pero es verdad que con Fertilitas fenomenal, me están haciendo un seguimiento y estoy super contenta, por ahora todo bien”, confesó hace un año la aristócrata durante su asistencia a la BFWMadrid, evento al que asistió como invitada al desfile del diseñador Pedro del Hierro.

En ese mismo evento, Tamara aseguró que “Fertilitas”, el tratamiento al que se encuentra sometida, resulta para ella como un “traje hecho a la medida”, aunque recalcó que no tiene alguna afección en particular que le impida ser madre.

Tamara Falcó y su esposo buscan ser padres @tamara_falco

“Es justamente para ir adelantando”, acotó, precisando también que tomó la decisión de aplicarlo debido a que por el hecho de ser un “método natural” es un proceso que “no es inmediato”.

Sin embargo, a pesar de que ya ha pasado tiempo de esa declaración, aún no se tiene noticia acerca de qué Falcó, junto con su esposo Íñigo Onieva, se encuentren esperando un bebé.

Tamara Falcó quiere tener una niña

No conforme con el deseo de querer procrear, la marquesa especificó en la misma entrevista citada que le gustaría ser madre de una niña, aunque pero primero esperará a quedar embarazada para “pasar nombres”.

“Imagínate que después de decirte niño, nace niña… traumatizada para el resto de su vida”.

Sin embargo, contradiciendo un poco esa declaración, recientemente Falcó confesó ante las cámaras cuál sería el nombre que le daría a su hija.

Tamara Falcó no esconde su deseo de convertirse en madre @tamara_falco

¿Qué nombre elegiría Tamara Falcó para su bebé en caso de dar a luz una niña?

Tamara no está embarazada aún, aunque no se niega a dar declaraciones acerca de sus planes para cuando se convierta en madre. Por ello, durante una plática sostenida con Risto Mejide en el arranque de la décima edición del programa Got Talent España decidió confesar cómo le gustaría llamar a su bebé en caso de que fuera niña.

“Pues fíjate, mi madre nos llamó a todas las niñas… o sea, la primera se llama Isabel, Chábeli es Isabel, a mí Tamara Isabel y a mi hermana Ana Isabel”, explicó. “Como no nos podía poner de primero su apellido, nos puso su nombre. Entonces, me haría gracia, si tuviera una niña, llamarla Isabel”, confesó la también influencer.

Tamara Falcó lleva el mismo nombre que su madre @tamarafalco

Respecto a qué pasaría si se enterara que no puede ser madre, Tamara dijo ante la revista ¡HOLA! “Tengo mucha fe. Si tiene que ser, será. Si no, hay que encontrar también formas de ser feliz sin seguir ese estándar”.

¿Qué significa “Isabel” el nombre que Tamara Falcó le pondría a su hija?

El nombre Isabel tiene varios significados, uno de ellos es “Prometida a Dios”. Otros son “Dios es mi juramento”, “Dios es la perfección, “Baal da la salud”.

Isabel es un nombre de origen español, hebreo y francés que se popularizó en el suroeste de Europa durante la Edad Media bajo la forma de Elizabeth.