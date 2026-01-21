Suscríbete
Trend alert: Máxima de Holanda impone con su traje naranja y un bolso estilo ‘teddy’

La reina de Países Bajos acaba de marcar tendencia al apostar por un atuendo vibrante y elegante que complementó a la perfección con un bolso de peluche.

Enero 21, 2026 
Lily Carmona
Máxima de Holanda se despide de Surinam con elegante sari e históricas joyas que pertenecieron a la reina Emma.png

La reina deslumbró durante su visita a Apeldoorn.

Getty Images

Si existe una figura de la realeza que ante cualquier evento oficial deslumbre por lo vibrante e impecable de su atuendo, sin duda alguna esa es Máxima de Holanda. Y es que la reina de los Países Bajos nos tiene acostumbradas a deslumbrar con estilos arriesgados, llenos de color y maximalismo con los que siempre luce impecable, elegante y refinada.

Esta ocasión no fue la excepción a la regla, pues durante uno de sus primeros eventos oficiales del año, la reina apostó por un traje sastre color naranja y un bolso de peluche o textura ‘teddy’, el cual seguramente se convertirá en tendencia, así como el accesorio favorito de muchas.

La reina continúa el año con una agenda activa

Este 21 de enero, Máxima realizó un viaje a Apeldoorn, en la provincia de Güeldres donde cubrió una agenda enfocada en la sostenibilidad y la energía. La reina recorrió diversas instalaciones industriales enfocadas en el desarrollo de soluciones eficientes en cuestión de energía para el hogar así como la calefacción sostenible.
Durante su visita a las plantas BDR Thermea y la fábrica Remeha, la reina supervisó los equipos de calefacción para viviendas, oficinas y comunidades.

Máxima de Holanda apuesta por el traje sastre más elegante de invierno

Aunque aún estamos a unos meses de empezar la primavera, Máxima sacó de su armario uno de los conjuntos más vibrantes y elegantes de la temporada. Si bien, el color naranja será uno de los colores del año, y normalmente lo tenemos asociado con la temporada de calor, la reina demostró de forma impecable que es posible apostar por el tono aún en invierno.

Con un conjunto naranja en textura pata de gallo, la reina deslumbró a su paso. El atuendo, compuesto por un par de pantalones de pierna recta, un blazer a la cadera con cinturón de cuadrado retro de Natan, se robó los reflectores de su visita.

Máxima, la reina del estilo, el styling y las tendencias

Aunque por esta ocasión la royal decidió dejar descansar sus tradicionales broches y accesorios, supo a la perfección combinar los elementos precisos para elevar el atuendo que por sí solo ya resultaba llamativo. Bajo el blazer, Máxima apostó por un suéter de cuello alto en color camel que combinó de forma armónica con su calzado, unas botas de gamuza, y el tejido del conjunto.

Sin embargo, un elemento que definitivamente fue difícil de ignorar fue su bolso, una pieza de mano en tamaño grande y con textura de peluche o ‘teddy’, el cual se convirtió en el accesorio perfecto para que la reina impusiera una nueva tendencia.

Una vez más, Máxima de Holanda dejó claro porque es considerada una de las royals con mayor influencia en el mundo de la moda alrededor del mundo. Tanto su traje pata de gallo en color naranja como su bolso color camel en textura ‘teddy’ seguramente se convertirán en la tendencia de los últimos días de invierno.

Máxima de Holanda
Lily Carmona
