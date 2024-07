5 poderosos ejercicios para lograr brazos tonificados como Jessica Biel

Jessica Biel , es conocida por su esculpida figura y brazos tonificados, así que si estás buscando motivación para retomar o iniciar una rutina de ejercicios, llegaste al lugar correcto porque aquí te vamos a contar a detalle acerca de 5 ejercicios efectivos para lograr unos brazos fuertes y definidos.

Flexiones de Brazos (Push-Ups)

Las flexiones de brazos son un ejercicio clásico que trabaja el pecho, los tríceps y los hombros. Según un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research, las flexiones son altamente efectivas para activar los músculos del tren superior. Así que si lo que buscas es tonificar tus brazos para verte como Jessica Biel, no dudes en integrar estas flexiones a tu rutina.

Cómo hacerlo: coloca tus manos ligeramente más anchas que los hombros y baja el cuerpo hasta que el pecho casi toque el suelo. Mantén el cuerpo en línea recta y luego empuja hacia arriba.

Fondos de tríceps

Este ejercicio se centra en los tríceps, lo que ayuda a reducir la flacidez en la parte posterior de los brazos para que se vean tan espectaculares como los de Jessica Biel.

Cómo hacerlo: siéntate en el borde de una silla, coloca las manos a los lados y desliza el cuerpo hacia adelante. Baja el cuerpo doblando los codos y luego empuja hacia arriba.

Jessica Biel ha logrado mantener una figura estilizada y fuerte Getty Images

Dumbbell Bicep Curls

El curl de bíceps es esencial para desarrollar la fuerza y la forma de los bíceps. Un estudio en el Journal of Sports Science & Medicine muestra que este ejercicio es altamente eficaz para la activación muscular del bíceps.

Cómo hacerlo: de pie con una mancuerna en cada mano, levanta las pesas hacia los hombros manteniendo los codos pegados al cuerpo. Baja lentamente y repite.

Press de hombros

El press de hombros fortalece los deltoides y los tríceps. Según una investigación publicada en el Journal of Strength and Conditioning Research, este ejercicio es fundamental para el desarrollo de la parte superior del cuerpo.

Cómo hacerlo: sostén una mancuerna en cada mano a la altura de los hombros. Empuja las pesas hacia arriba hasta que los brazos estén completamente extendidos y luego baja lentamente.

Plancha

La plancha es un ejercicio isométrico que trabaja varios grupos musculares, incluyendo los hombros, los brazos y el core. Éste tiene una gran efectividad para mejorar la fuerza y la estabilidad del tronco.

Cómo hacerlo: colócate boca abajo apoyando los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo. Mantén el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los pies, sosteniendo esta posición durante el mayor tiempo posible.

Tips de alimentación para fortalecer los músculos de los brazos

Fortalecer los músculos de los brazos no solo depende del ejercicio, sino también de una nutrición adecuada, es por eso que los expertos en salud recomiendan incluir fuentes de proteína de alta calidad en cada comida, así como carbohidratos complejos que proporcionen energía sostenida.

No olvides mantenerte hidratada y ser constante con tus hábitos de alimentación saludable y ejercicio para comenzar a ver resultados.