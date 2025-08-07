¿Cómo adelgazar los brazos a los 50? 5 ejercicios en la pared que sí definen los músculos

El tiempo no suele perdonar su paso y a partir de cierta edad comenzamos a notar cambios en nuestro cuerpo que, más allá de una cuestión estética, nos invitan a prestar atención para atenderlos antes de que evolucionen a algo sobre lo que ya no podamos hacer nada. Conforme vamos envejeciendo, los músculos del cuerpo van perdiendo firmeza, especialmente en zonas como los brazos donde esta flacidez provoca los famosos “brazos de murciélago”, una condición que se da por la pérdida de masa muscular, cambios hormonales y poca actividad física.

Por fortuna, prevenir la aparición de esta situación es posible, y la solución es tan fácil como dirigirte a cualquier pared de tu casa.

Esta rutina de ejercicios para adelgazar los brazos te ayudarán a tonificarlos, ganar fuerza y mantenerte en forma sin salir de tu hogar.

Flexiones contra la pared

Para este primer ejercicio tendrás que colocarte frente a una, abre tus pies a la altura de tus hombros y apoya las manos en la pared frente a ti. Flexiona tus codos y acércate lentamente a la pared, así como si estuvieras realizando una lagartija de pie. Realiza tres series de 10 repeticiones. La idea de este ejercicio es generar fuerza al empujar para fortalecer bíceps, tríceps y el pecho, así que si no sientes el trabajo en estos músculos, probablemente no lo estás ejecutando de la forma correcta.

Elevaciones laterales

Coloca tu espalda lo más recta posible, pegada a la pared; extiende los brazos hacia los lados, como si formaras una T, y posteriormente elévalos sobre tu cabeza. El objetivo es subir y bajar de forma controlada mientras aplicas fuerza en tus brazos. Si lo deseas puedes agregar un poco de peso realizándolo con ayuda de mancuernas, alguna liga de resistencia o dos botellas de agua. Este ejercicio está pensado para tonificar los hombros y parte superior de los brazos.

Tonifica tus brazos con los ejercicios de pared. Pexels

Tríceps contra la pared

Vas a colocar las palmas de tus manos sobre la pared con los codos ligeramente flexionados, para este ejercicio tendrás que estar de espaldas a la pared. Dobla tus codos para llevar tu torso hacia enfrente y luego estíralos nuevamente, es como hacer una lagartija pero al revés. Con esta idea vas a trabajar directamente la zona de los tríceps ayudándote a combatir la flacidéz.

Empuje hacia atrás

Para este ejercicio tendrás que apoyar tus palmas sobre la pared con tus brazos extendidos. Tendrás que aplicar fuerza como si trataras de empujar la pared. Procura mantener la contracción muscular durante unos segundos, relaja y vuelve a repetir el movimiento. La meta de este objetivo es activar los músculos del brazo sin realizar un ejercicio de alto impacto que pueda dañar tus articulaciones.

Círculos de brazos

Colócate frente a la pared con los brazos levantados a la altura de tus hombros, vas a crear círculos pequeños, primero dibujándolos hacia adelante y luego hacia atrás. Vas a realizar este ejercicio por 1 minuto, dedica 30 segundos hacia un lado y los otros 30 hacia el otro. Con este ejercicio vas a mejorar la resistencia muscular y su tonificación.

Más allá de un querer mantenernos fit y bellas en nuestra edad adulta, incluir el ejercicio en nuestra rutina es un factor vital para ayudarnos a mantenernos saludables. Esta rutina para adelgazar los brazos está pensada para que sea fácil para ti realizarla. La meta es trabajar los músculos de los brazos con el fin de que sigan fuertes y tonificados, pues el objetivo es disfrutar de la vida mientras nos movemos con libertad y llegamos a una edad adulta lo más sanas posibles.