Descubre las 3 cosas que las personas felices hacen todo el tiempo, según Harvard

¿Qué es la felicidad? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cómo la alcanzamos? Estas son algunas de las preguntas están en la mente de las personas cuando se trata de reflexionar sobre lo que quieren en la vida y cómo conseguirlo. A veces, para algunos, no existe una respuesta. Sin embargo, hay una forma de poder encontrar el camino que nos guíe hacia ella: los hábitos.

Arthur C. Brooks, científico social y profesor en la Universidad de Harvard, intentó responder estas preguntas en su libro Build the Life You Want: The Art and Science of Getting Happier (Construye la vida que quieres: El arte y la ciencia de ser más feliz, en español) en colaboración con Oprah Winfrey.

Si bien describe que la felicidad no es un estado total, sino un proceso, también recalca que hay algunas cosas que las personas felices hacen para tener un bienestar emocional, lo que los hace más plenos. ¿Cuáles son?

1. Disfrutar la vida

Brooks contó en el pódcast Diez por ciento más feliz con Dan Harris que existe una dieta de la felicidad, y así como el ejercicio, debe ser constante para mantenerla. La primera es aprender a disfrutar de los detalles, más allá de solo complacer.

Disfrutar los pequeños detalles de la vida podrían hacer una gran diferencia. (Getty Images)

Es decir, la vida pasa más lento y de forma armoniosa cuando se lee un libro, se medita, o incluso se presta atención a la música.

2. La satisfacción

“Como seres humanos necesitamos luchar, esforzarnos, sacrificarnos, incluso necesitamos dolor en nuestras vidas, porque eso es, de hecho, cómo obtenemos algo”, explicó Brooks.

Lo que quiere decir es que, si no hay metas por cumplir, o una lista por tachar, no habrá satisfacción después de todo.

Lo que recomienda, es buscar qué es lo que te provoca apreciar lo que has ganado con esfuerzo: ¿Cocinar? ¿Hacer arte? ¿Viajar?

3. Tener un propósito

A la par del punto anterior, este hábito de recordar para qué vivimos y por qué nos levantamos todos los días con ganas de sonreír y darlo todo, es la diferencia para encontrar un objetivo en la vida. Para el sociólogo, este es el punto más importante y complicado de resolver a lo largo de la vida, pero no imposible.

El portal Greater Good Magazine, tiene 3 claves para saber cómo identificar el propósito de tu vida: