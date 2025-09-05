El alimento que come Georgina Rodríguez todos los días por sus propiedades rejuvenecedoras

Al igual que Cristiano Ronaldo, su esposa Georgina Rodríguez cuida mucho su alimentación y salud física, razón por la que mantiene un estilo de vida con una dieta saludable y rutinas de ejercicio.

Durante su serie en Netflix, ‘Soy Georgina’, la esposa del futbolista muestra a detalle su glamuroso estilo de vida, y ha revelado uno que otro consejo para mantenerse saludable y en forma.

¿Qué come Georgina Rodríguez para no envejecer?

Durante la tercera temporada de ‘Soy Georgina’, Rodríguez compartió uno de sus alimentos favoritos, asegurando que debe de estar presente en su alimentación diaria por todos sus beneficios antiedad.

Se trata de los espárragos trigueros, una verdura que destaca por su poder antioxidante y depurativo, y que junto a su rutina de ejercicios, es suficiente para que luzca un cuerpo envidiable y una piel perfecta.

¿Qué come Georgina Rodríguez para no envejecer? Getty Images

Pero además de los espárragos, Georgina tiene debilidad por otro alimento que no es tan saludable, los embutidos y carnes frías, que debora constantemente durante la serie, y que son una razón más para esforzarse e incluir alimentos más saludables en su dieta, como son estos espárragos, y así poder contrarrestar los efectos negativos de los embutidos en su cuerpo.

¿Cuáles son los beneficios de comer espárragos trigueros?

Los espárragos trigueros tienen un alto contenido en antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina E, que ayudan a combatir los radicales libres responsables del envejecimiento celular.

Además, aportan ácido fólico y vitamina K, que son esenciales para la regeneración de los tejidos y la firmeza de la piel.

Gracias a su riqueza en fibra y su efecto depurativo, también favorecen la eliminación de toxinas, lo que se refleja en una piel más luminosa y un organismo más equilibrado.

Beneficios de comer espárragos como Georgina Rodríguez Instagram/@georginagio

Además de verlos incluidos en sus platillos diarios durante ‘Soy Georgina’, la esposa de Cristiano también los muestra en los platillos que comparte en sus historias de Instagram, como parte de su inspiración para una alimentación saludable.