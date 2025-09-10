¿Por qué Victoria Beckham toma vinagre de manzana todos los días? Estos son los beneficios para la salud

En los últimos años, el vinagre de manzana ha dejado de ser un simple ingrediente de cocina, para convertirse en un importante aliado natural para la salud y el bienestar. Algunas celebridades como Victoria Beckham o Jennifer Aniston aseguran incluirlos en sus dietas para mantenerse saludables.

¿Por qué son cada vez más las celebridades que consumen el vinagre de manzana y cuáles son sus beneficios reales?

Victoria Beckham consume vinagre de manzana todos los días

Fue en el 2017 cuando Victoria confesó que tomaba vinagre de manzana todos los días, la cantante compartió en sus historias de Instagram que tomaba dos cucharadas diarias antes del desayuno.

Aunque la celebridad no explicó los motivos por los que hacía este ritual matutino, de inmediato se hizo viral y sus seguidoras comenzaron a preguntarse sobre los beneficios de consumir vinagre de manzana todos los días.

¿Qué es el vinagre de manzana?

El vinagre de manzana es un producto natural que se obtiene a partir de la fermentación de los azúcares presentes en la manzana.

“Suele contener un 95% de agua y entre un 5% y un 6% de ácido acético, que es el compuesto activo del ACV”, explica Sophie Medlin, dietista asesora de CityDietians.

Los especialistas aseguran que el vinagre de manzana no contiene nutrientes; sin embargo, es rico en enzimas y probióticos que permiten mantener saludable la flora intestinal del estómago.

Beneficios del vinagre de manzana

Los estudios han determinado que el vinagre de manzana podría tener algunos de los siguientes beneficios para la salud:

Contiene ácido acético, que ayuda a equilibrar la acidez estomacal, además de mejorar la digestión.

Se dice que el consumo regular de vinagre de manzana, ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre.

Ayuda a controlar el apetito y a mantener una sensación de saciedad por mayor tiempo, lo que contribuye a la pérdida de peso.

Al contener probióticos y antioxidantes, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

¿Cómo se debe tomar el vinagre de manzana?

Los expertos recomiendan diluir una o dos cucharaditas en un vaso de agua y consumirlo antes de las comidas. Tomarlo puro no es aconsejable, ya que puede dañar el esmalte dental o irritar el estómago.

