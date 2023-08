¿Existe el síndrome del hijo del medio? Estas son las 5 claves para no mostrar diferencia entre los hijos

Por si no lo sabías, el 12 de agosto se celebra a los hermanos o hijos de en medio. Así que si eres o tienes a un ‘sándwich’ en la familia, ¡hoy es un día muy especial!

Esta curiosa efeméride nació justamente para dar visibilidad a los hijos de en medio, pues la sociedad tiene la creencia, en general, que estos integrantes de la familia son los olvidados, en comparación con sus hermanos mayores o menores,

De ahí que nace el famoso síndrome del hijo del medio, aunque en realidad no es un síndrome o enfermedad como tal. Sino que es más bien un rol en el cual, el hijo mediano tiende a no sentirse importante al saberse que no es ni el primero ni el último, y no encuentra su lugar.

El síndrome del hijo del medio

Los hermanos de en medio pueden llegar a sentirse menos importantes Getty Images

Como ya se comentó antes, no es una enfermedad o síndrome como tal, sino que es más un rol que hace al hijo de en medio comportarse muy diferente al resto de sus hermanos. Esto es porque pueden sentir que no tiene la misma atención que su hermano grande o chico, haciéndole creer que no es importante dentro de la familia.

Además, esto hace pensar a los hijos medianos que no tienen el mismo protagonismo del primogénito, ni serán tan consentidos o mimados como sí lo sería el pequeño. Lo que provoca que se sientan desplazados y sean más retraídos con su familia y en la sociedad.

Pero varios psicólogos dicen que en realidad, los de en medio pueden ser los hijos más independientes, equilibrados y seguros de sí mismos. Esto se debe a que toman como base las experiencias y modelaje de sus hermanos mayores, y es más probable que aprendan de los errores de ellos tan solo observándolos,

Así que ahora que ya sabes todo esto, si tienes uno o varios hijos ‘sandwiches’, te damos estos 5 puntos clave para que se sientan igual de queridos y amados.

Para que tu hijo ‘sándwich’ se sienta querido, trátalo igual y ponle la misma atención que a sus hermanos Getty Images