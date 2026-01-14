Suscríbete
Belleza

5 colores de pelo que no debes usar a los 40 o 50 porque envejecen la mirada

Aunque estén de moda, no siempre son los tonos más favorecedores para lucir más joven, ya que en algunos casos pueden lograr el efecto contrario.

Enero 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Colores de pelo envejecen después de los 40 y 50

Getty Images

Después de los 40 y 50, buscamos cambios de look que aporten frescura y juventud; pero un corte inadecuado o un tono de pelo mal elegido puede tener el efecto contrario, endureciendo el rostro y acentuando las líneas de expresión.

Aunque algunos tonos de pelo estén de moda, no siempre son las mejores opciones, ya que pueden apagar la piel y cansar la mirada, haciendo que la imagen en general parezca más envejecida, por lo que deben ser evitados.

Colores de pelo envejecen después de los 40 y 50

Estos son los colores de pelo que debes evitar a los 40 y 50 si lo que estás buscando es una imagen mucho más juvenil y moderna, pues podría conseguir el efecto contrario y verte mucho más madura.

Negro azabache

Este tono es uno de los clásicos de toda la vida y que luce elegante y sofisticado en tus 20, pero después de los 40 tiende a endurecer los rasgos y crear un contraste demasiado fuerte con la piel, acentuando arrugas y signos de fatiga.

Rubio platino extremo

Si bien es un color luminoso, cuando se lleva de manera uniforme puede resecar visualmente el rostro y resaltar imperfecciones o líneas finas, especialmente alrededor de los ojos y la boca.

Castaño muy oscuro sin matices

Los tonos marrones profundos sin reflejos o luces pueden “apagar” visualmente la piel, haciendo que la mirada pierda vitalidad y el rostro luzca más serio o pesado, endureciendo por completo tu imagen.

Rojo intenso y uniforme

Aunque el rojo es vibrante y llamativo, un tono demasiado intenso puede resultar artificial y llamar la atención sobre arrugas o zonas donde la piel pierde luminosidad, acentuado las líneas de expresión y haciéndote ver mucho más envejecida.

Rubio dorado muy saturado

A pesar de ser un tono cálido, si no se aplica de forma adecuada, puede llegar a verse plano, lo que puede resaltar las manchas o rojeces de la piel, generando un efecto envejecedor que no favorece la suavidad de la mirada.

La clave después de los 40 y 50 es elegir colores que iluminen, suavicen los rasgos y se integren de manera natural con la piel.

Los tonos con matices cálidos, suaves degradados o mechas estratégicas pueden rejuvenecer la mirada, aportar brillo y movimiento al pelo, y lograr un efecto elegante y moderno.

Melisa Velázquez
