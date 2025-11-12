7 peinados de Navidad efecto lifting que te ayudarán a verte elegante a los 40 y 50

No hay mejor excusa que la Navidad para probar algo distinto frente al espejo. Esa época en la que los brillos, los perfumes y las risas se mezclan, también merece un peinado que te haga sentir radiante. Si estás en tus 40 o 50, hay estilos que no solo te hacen ver más elegante, sino que además tienen un truco: levantan los rasgos y te dan un efecto lifting inmediato.

Te dejo mis favoritos (los que siempre me salvan en cenas, fiestas y fotos familiares) y que puedes hacer tú misma sin drama.

1. Moño alto pulido

Recoge todo hacia arriba, deja la nuca despejada y listo: rostro alargado y mirada más despierta. Es el peinado más rápido para “subirte” los años en el mejor sentido.

2. Coleta baja con raya al medio

Ese tipo de look que grita “elegancia sin esfuerzo”. Basta con alisar un poco y fijar el frente con gel o crema. Se ve sofisticado, limpio y rejuvenecedor.

3. Semirrecogido con ondas

¡Para quienes prefieren algo más romántico! Suelta unos mechones al frente, deja movimiento y no busques la perfección. Ese aire relajado da frescura y luz al rostro.

4. Trenza lateral relajada

Funciona si no tienes mucho tiempo y quieres verte bien igual, puedes llevarla hacia un lado, afloja un poco los nudos y listo: rostro más suave, estilo bohemio y navideño sin tanto esfuerzo.

La trenzas altas pueden transformarse con efectos de burbuja para un look más casual Freepik

5. Chongo bajo deshecho

El secreto está en no hacerlo perfecto. Deja algunos mechones fuera, juega con la textura y acompáñalo con aretes largos. Es elegante, moderno y cero rígido.

6. Raya al medio con volumen arriba

Un detalle simple que cambia todo, al dar volumen en la parte alta, se levanta visualmente el rostro y te ves más despierta.

7. Coleta alta con mechón envuelto

¡De mis favoritas! Al tensar un poco, el efecto lifting es inmediato. Envuelve un mechón para tapar la liga y deja puntas suaves para que luzca natural.