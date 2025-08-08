8 diseños de uñas ideales para lucir un manicure elegante en agosto 2025

Las tendencias del 2025 han creado diseños de uñas que parecen verdaderas obras de arte, con acabados sofisticados y detalles que elevan cualquier look, y agosto es el mes ideal para lucir un manicure lleno de brillo, colores alegres y texturas aesthetic.

Recuerda que tu diseño de uñas es una declaración de tu estilo y personalidad, por eso te compartimos algunas ideas con las tendencias más actuales que son perfectas para este mes de sol, color y alegría.

Diseños de uñas para este verano 2025

Si estás pensando en un diseño divertido, lleno de color pero con un toque de elegancia y sofisticado, te compartims estas ideas que seguro te van a fascinar para llevar en el mes de agosto y disfrutar de los últimos días de las vacaciones de verano.

French lateral en tonos vivos

Esta tendencia es una reinterpretación del clásico francés, donde el color se lleva en la parte lateral de la uña, aplicando tonos más coloridos y alegres, pero sin perder la elegancia.

Diseños veraniegos en 3D

Los diseños en 3D siguen en tendencia y el verano es la época ideal para llevarlos, flores, frutas, gotas de agua, son solo algunas de las texturas más utilizadas para conseguir un look atrevido, pero sofisticado.

Uñas frutales

Las frutas en las uñas es una de las tendencias más usadas del 2025, y son el diseño ideal para crear un manicure alegre y colorido con tus frutas favoritas.

Glazed donut

Si quieres llevar uñas veraniegas pero no quieres pero con un toque sofisticado y elegante, apuesta por esta tendencia donde los tonos nude son los protagonistas pero con un toque brilloso y nacarado que se ve hermoso.

Uñas florales

Si quieres uñas discretas pero con un toque de color, inspírate en este nail art tierno y romántico que puedes combinar con looks casuales o formales.

Uñas de colores

Este diseño es perfecto para las vacaciones, es divertido, alegre y atrevido por llevar más de un color en tus uñas, y aunque es muy casual, no deja de ser elegante si eliges colores que combinen bien.

Uñas con efecto cat eye

También conocido como ojo de gato, esta tendencia es una de las favoritas por su hermoso brillo y elegancia, pues es considerado como uno de los efectos más sofisticados.

Polka dot nails

Es una de las tendencia más revolucionarias del 2025, por inspirarse en el estampado a lunares que tanto estuvo de moda en las décadas de los 50 y 60 y que vuelve con fuerza para este verano 2025 para crear look sofisticados y minimalistas.

Las tendencias en uñas para agosto, se definen por los colorido y lo creativo, así que no temas experimentar con diseños más atrevidos.