Colores de pelo para mujeres de 50 y 60: 5 tonos que iluminan y rejuvenecen tu imagen

Después de los 50 y 60, el pelo se convierte en el mejor aliado para proyectar una imagen mucho más moderna y juvenil, pero sin perder la elegancia, pues la clave está en elegir el corte adecuado, pero sobre todo, el color adecuado.

Los matices cálidos son los más favorecedores para rejuvenecer, pues sus matices y acabado cremoso, no solo iluminan la piel, también tienen la capacidad de suavizar las facciones e incluso, emparejar el tono de piel.

El resultado es una piel visiblemente más joven, luminosa y radiante, que realza tu imagen y te permite lucir rejuvenecida con elegancia y sofisticación.

Colores de pelo que iluminan y rejuvenecen a los 50 y 60

Los expertos en coloración coinciden en que estos tonos son los más favorecedores para realzar e iluminar la belleza natural de tu melena y piel, para conseguir la imagen más bonita y elegante a esta edad.

Rubio miel

Cálido y favorecedor, el rubio miel se caracteriza por iluminar el rostro sin endurecer las facciones, y es ideal para suavizar líneas de expresión y aportar un brillo saludable, especialmente en pieles claras y medias.

Castaño claro

Se trata de una base natural con reflejos en tonos dorados o avellana que ayudan a dar profundidad y movimiento a la melena, es perfecto para quienes buscan un cambio de look sutil que rejuvenece sin perder la sobriedad y sofisticación.

Chocolate cálido

Este es un tono profundo, pero con matices cálidos que realza la mirada y da un efecto de cabello más sano y abundante, es una de las mejores alternativas para quienes buscan una imagen más elegante y contemporánea.

Caramelo con reflejos

Los reflejos caramelo aportan luz estratégica alrededor del rostro, creando un efecto iluminado y radiante a tu imagen, además es una de las mejores opciones para la cobertura de canas con un resultado natural y una melena con mayor volumen.

Rubio beige

Se trata de un rubio equilibrado, con matices neutros que iluminan el rostro, suavizan las facciones y aportan una apariencia natural y sofisticada, que ayuda a disimular las canas de forma natural, además de disimular las líneas de expresión con una perfecta elegancia.

Elegir el color adecuado no solo transforma el pelo, también renueva la actitud, pues un buen cambio de look hace que te sientas renovada y segura de tu imagen, proyectando tu lado más auténtico.

