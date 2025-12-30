De Brigitte Bardot a Jane Birkin: 5 flequillos inspirados en celebridades que debes probar en Año Nuevo

Cambiar de look rumbo al Año Nuevo es una decisión consciente que más de una estamos tomando. Si aún no sabes qué opción elegir, pero estás buscando verte diferente, déjanos sembrar en tu mente la idea de probar con un flequillo.

Los flecos son la mejor herramienta para transformar nuestra imagen de forma discreta, es decir, no cortas de más tu melena, ni te arriesgas a un cambio drástico de color. A lo largo de la historia, muchas celebridades han apostado por este gran aliado, convirtiendo al flequillo en una firma de estilo.

Desde el sensual look de Brigitte Bardot hasta el look desenfadado de Jane Birkin, estos flequillos icónicos vuelven para convertirse en el mejor aliado para cambiar de look antes de que termine el 2025 y recibir así el nuevo año con una imagen fresca y favorecedora.

Brigitte Bardot

Ante su reciente y sensible fallecimiento, es inevitable incluir en esta lista a la talentosa Brigitte Bardot, quien, con su característico flequillo abierto, largo y ligeramente despeinado, se convirtió en un símbolo de la sensualidad natural en la década de los 60 y un referente de belleza para las generaciones futuras.

Este estilo, mayormente conocido en la actualidad como flequillo cortina, favorece prácticamente a todos los rostros y es el gran aliado para aquellas que desean agregar movimiento a su melena.

Jane Birkin

Jane transformó el flequillo en un gesto de estilo despreocupado, su sello característico y la inspiración ideal para replicarlo con cualquier corte de pelo. La versión de la actriz apostaba por un corte recto pero ligeramente degrafilado, con una longitud que alcanzaba a rozar las cejas y se convertía en la compañía ideal de cortes de pelo largo.

Si lo que estás buscando es proyectar una imagen juvenil, fresca y con un toque de estética francesa, este corte será tu mejor aliado.

Jane Birkin es la musa para este flequillo que va bien a los 40. Getty Images

Dakota Johnson

Dakota Johnson es la prueba viviente de que el flequillo puede convertirse en el sello personal de alguien. Su flequillo, largo, suave y con un estilo coreano, recto y abierto en el centro, se ha convertido en la inspiración de más de una, así como uno de los más solicitados en los salones de belleza.

Su fleco no solo enmarca el rostro, sino que ayuda a suavizar las facciones, convirtiéndolo en la opción ideal para aquellas que buscan un cambio sutil y muy favorecedor.

Dakota Johnson posee un flequillo que ha inspirado a más de una. Joshua Sammer/Getty Images

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn hizo del flequillo corto y perfectamente definido su sello característico; con él reflejaba su elegancia clásica, la cual trascendió hasta convertirlo en la alternativa perfecta para lucir cuando se deseaba apostar por los famosos baby bangs.

Aunque puede considerarse un poco arriesgado, este estilo ayuda a destacar los rasgos faciales, por lo que es ideal para rostros ovalados o delicados que buscan agregar un toque de sofisticación a su imagen.

Audrey Hepburn como Holly Golightly en 1961 para la película “Breakfast at Tiffany’s”. John Springer Collection/Corbis via Getty Images

Alexa Chung

Alexa Chung se posiciona como una de las grandes referentes modernas del flequillo. Su versión apuesta por un corte recto degrafilado, ligeramente irregular y con mucho movimiento, convirtiéndose en la opción ideal para aquellas mujeres que buscan un look actual con un toque de desenfado. Este flequillo también es muy versátil, pues puede adaptarse a melenas largas o estilos cortos como el corte bob.

Los flequillos inspirados en las celebridades no solo son una tendencia a la que recurrimos cada que se ponen de moda; son una forma de rendir homenaje a mujeres que marcaron la historia de la belleza con su estilo único e inigualable. Independientemente de que prefieras apostar por algo sensual como Brigitte Bardot o un flequillo natural como el de Jane Birkin, Año Nuevo es el momento perfecto para atreverte a realizar un cambio visible que renueve tu imagen y resalte la belleza que habita en ti.