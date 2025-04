El corte bob de la reina Letizia que resta 10 años después de los 50

Desde hace varios años, Letizia Ortiz nos ha demostrado que el pelo es una extensión de su poder femenino. Ya la hemos visto con melenas largas, ondas suaves y recogidos impecables. Pero este nuevo look se ha convertido en nuestro favorito por su ligereza. Se trata de un bob recto, ligeramente por debajo de la mandíbula, con puntas pulidas y la raya lateral que da volumen, además de estructura al peinado.

Es un corte que habla de confianza, madurez y libertad. No intenta parecer lo que no es, sino que realza lo mejor de cada edad, eso es exactamente lo que muchas mujeres buscan a los 50, un look fresco pero real.

Esta propuesta no es nueva, pero Letizia ha sabido reinventarla con un aire contemporáneo que se adapta perfectamente a su estilo refinado, ya que es una versión más estructurada y pulida del clásico bob. Su longitud generalmente va a la altura de los hombros, lo que le regala el equilibrio entre la elegancia del pelo corto con la feminidad del largo medio.

Este estilo tiene la magia especial de enmarcar el rostro con precisión, estiliza el cuello y da un efecto de juventud. Además, al ser uniforme, ayuda a levantar visualmente el mentón, un efecto muy buscado en mujeres que desean una imagen fresca sin recurrir a tratamientos invasivos.

¿Por qué rejuvenece el corte bob midi después de los 50?

A diferencia de otros estilos más desenfadados, este corte define y estiliza la cara, ya que ayuda a compensar la pérdida de firmeza en el rostro con líneas definidas que dan un aire de juventud inmediata.

Además, al ser un look sin capas, mantiene el grosor visual del cabello, algo que muchas mujeres valoran al llegar a esta etapa, cuando la melena puede perder volumen o densidad. Letizia ha demostrado que no es necesario llevar el cabello largo para lucir juvenil; basta con elegir el corte adecuado.

Corte de pelo de Letizia Ortiz Getty Images

Lo mejor del bob midi recto es que se adapta a todo tipo de rostros y estilos. Ya seas clásica, moderna o un mix de ambas, este corte tiene la capacidad de reinventarse según el peinado y los complementos que elijas. Puedes usarlo con ondas suaves, o completamente liso para proyectar poder y confianza.

Además, es perfecto tanto para el día a día como para eventos importantes. La reina Letizia lo ha lucido tanto en actos oficiales como en eventos más informales, y siempre logra destacar con su elegancia natural.

El corte bob midi recto de la reina de España es mucho más que una moda pasajera. Es una declaración de estilo, madurez y empoderamiento. ¡Es la prueba de que a los 50 se puede lucir moderna, fresca y completamente en tendencia sin perder la esencia!