Suscríbete
Belleza

Kaia Gerber conquista el Festival de Venecia 2025 con labios estilo años 90

Los labios marrón nude de Kaia Gerber que robaron miradas en Venecia.

September 05, 2025 • 
Karen Luna
2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals

Kaia Gerber conquista el Festival de Venecia 2025 con labios estilo años 90.

Getty Images

Si hay alguien que sabe cómo robar miradas sin necesidad de exagerar, esa es Kaia Gerber. La modelo volvió a brillar en el Festival de Venecia 2025, esta vez no solo por su elegancia natural en la alfombra roja, sino por un detalle beauty que todas comentamos: sus labios noventeros en marrón nude con delineado marcado.

También puedes leer:
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
Revelan la verdadera razón por la que Isabel II no estaba de acuerdo con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle
July 13, 2025
 · 
Shareni Pastrana
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

El regreso de un clásico noventero en el maquillaje

La tendencia de los labios de los años 90 parecía haberse quedado en el pasado, pero Kaia nos demostró que, con el toque adecuado, puede ser tan sofisticada como un labial rojo. Apostó por un delineador marrón más oscuro que el tono del labial, creando ese contraste sutil que da volumen y un aire retro irresistible.

Lo mejor es que no recargó el resto del maquillaje. Optó por ojos suaves, piel luminosa y un peinado pulido que dejaba a sus labios como los verdaderos protagonistas.

Kaia, heredera del estilo de Cindy Crawford

Es imposible no mencionar que Kaia lleva en la sangre el estilo. Hija de Cindy Crawford, la modelo ha sabido construir su propio camino con una elegancia relajada, nunca forzada. Y en Venecia dejó claro que puede tomar un look de hace tres décadas y hacerlo lucir actual, fresco y muy “ella”.

"The Testament Of Ann Lee" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival

Kaia Gerber maquillaje

Getty Images

El poder de la nostalgia bien llevada

Lo que más me gusta de este beauty moment es cómo Kaia logró que una tendencia tan marcada de los 90 no se viera disfrazada ni anticuada. En lugar de eso, se sintió chic, elegante y hasta aspiracional.

En un festival donde abundan los labios rojos y los tonos clásicos, ella apostó por algo diferente, y funcionó. Porque sí, el secreto de Kaia está en atreverse sin perder naturalidad.

También puedes leer:
princesa leonor look
Realeza
El maquillaje de la princesa Leonor que debes imitar si quieres verte elegante y lucir una piel radiante
July 14, 2025
 · 
Andrea Columba
peinados elegantes y fáciles
Belleza
3 estilos de pelo que puedes hacer tú misma si quieres verte elegante, pero no tienes tiempo para ir al salón
July 13, 2025
 · 
Andrea Columba

Con este look, Kaia Gerber nos confirma que las it-girls de momento saben cómo maquillarse. Su aparición en el Festival de Venecia 2025 no solo fue un homenaje a los 90, sino también una declaración de estilo que confirma que lo retro tiene más fuerza que lo nuevo.

Kaia Gerber maquillaje Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
El alimento antiedad que come Georgina Rodríguez
Salud y bienestar
El alimento que come Georgina Rodríguez todos los días por sus propiedades rejuvenecedoras
September 05, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El vínculo entre Giorgio Armani y la princesa Diana
Realeza
La conexión poco conocida que tenía Giorgio Armani con la princesa Diana
September 05, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Katy Perry y Orlando Bloom
Entretenimiento
Orlando Bloom habla por primera vez de su separación con Katy Perry, ¿sigue enamorado?
September 05, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Taylor Swift y Travis Kelce.jpg
Entretenimiento
Se filtra la fecha y lugar de la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce
September 05, 2025
 · 
Melisa Velázquez