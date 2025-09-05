Kaia Gerber conquista el Festival de Venecia 2025 con labios estilo años 90.

Si hay alguien que sabe cómo robar miradas sin necesidad de exagerar, esa es Kaia Gerber. La modelo volvió a brillar en el Festival de Venecia 2025, esta vez no solo por su elegancia natural en la alfombra roja, sino por un detalle beauty que todas comentamos: sus labios noventeros en marrón nude con delineado marcado.

El regreso de un clásico noventero en el maquillaje

La tendencia de los labios de los años 90 parecía haberse quedado en el pasado, pero Kaia nos demostró que, con el toque adecuado, puede ser tan sofisticada como un labial rojo. Apostó por un delineador marrón más oscuro que el tono del labial, creando ese contraste sutil que da volumen y un aire retro irresistible.

Lo mejor es que no recargó el resto del maquillaje. Optó por ojos suaves, piel luminosa y un peinado pulido que dejaba a sus labios como los verdaderos protagonistas.

Kaia, heredera del estilo de Cindy Crawford

Es imposible no mencionar que Kaia lleva en la sangre el estilo. Hija de Cindy Crawford, la modelo ha sabido construir su propio camino con una elegancia relajada, nunca forzada. Y en Venecia dejó claro que puede tomar un look de hace tres décadas y hacerlo lucir actual, fresco y muy “ella”.

Kaia Gerber maquillaje Getty Images

El poder de la nostalgia bien llevada

Lo que más me gusta de este beauty moment es cómo Kaia logró que una tendencia tan marcada de los 90 no se viera disfrazada ni anticuada. En lugar de eso, se sintió chic, elegante y hasta aspiracional.

En un festival donde abundan los labios rojos y los tonos clásicos, ella apostó por algo diferente, y funcionó. Porque sí, el secreto de Kaia está en atreverse sin perder naturalidad.

Con este look, Kaia Gerber nos confirma que las it-girls de momento saben cómo maquillarse. Su aparición en el Festival de Venecia 2025 no solo fue un homenaje a los 90, sino también una declaración de estilo que confirma que lo retro tiene más fuerza que lo nuevo.

