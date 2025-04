Kate Middleton lleva el balayage miel más elegante para mujeres de 40+

Kate Middleton es sinónimo de glamour, desde sus vestidos impecables hasta sus peinados pulidos, la Princesa de Gales se ha convertido en una referencia obligada para mujeres que desean verse sofisticadas sin esfuerzo. Y ahora, una vez más, lo ha vuelto a hacer con el balayage miel que luce en su melena castaña está causando sensación, sobre todo entre las mujeres de 40 años o más que buscan iluminar su rostro con sutileza y estilo.

¿Por qué el balayage miel es perfecto después de los 40?

El balayage miel es un tono cálido, luminoso y natural que aporta luz al rostro, cualidades que lo han convertido en uno de los looks consentidos de todos los tiempos. Más allá de suavizar las facciones del rostro, es ideal para rejuvenecer el rostro por los suaves reflejos que suman dimensión al pelo.

Tal es el caso de Middleton, que lleva este sutil balayage en tonos dorados, un efecto que se funde perfectamente con su base castaña. No hay contrastes exagerados ni cambios drásticos, todo se ve en armonía, resaltando su belleza natural.

Este tipo de balayage es ideal si buscas un cambio elegante pero discreto, que puedas llevar tanto en el trabajo como en una cena importante. Además, al ser un tono cálido, va perfecto con todo tipo de pieles, en especial las de matices dorados u oliva.

Kate Middleton pelo rubio. Chris Jackson/Getty Images

¿Qué pedirle a tu estilista si quieres balayage miel?

Si estás pensando en copiar el estilo de Kate, lo mejor es llevar una foto de referencia y ser clara con lo que quieres. Pide un balayage en tono caramelo suave, con mechones delgados que se integren de forma orgánica al resto de tu melena.

El truco está en que el resultado se vea natural, como si la luz del sol hubiera aclarado tu cabello de forma sutil. Y si puedes, pídele a tu estilista que trabaje con técnicas a mano alzada, que es lo que da ese efecto degradado tan chic.

Tips para mantener el balayage radiante

Una vez que tengas tu balayage miel, es importante que lo cuides para mantener el color vibrante y el cabello saludable. Aquí van algunos consejos rápidos:



Usa shampoo y acondicionador para cabello teñido o con mechas.

y acondicionador para cabello teñido o con mechas. Aplica una mascarilla nutritiva una vez a la semana para evitar el frizz .

. Evita el uso de planchas o rizadores y no olvides el protector térmico.

Si notas que el tono se apaga, puedes pedir un matizador en el salón para reavivar los reflejos.

Kate Middleton fotos recientes. Getty Images

Kate Middleton ha demostrado, una vez más, que su sentido del estilo y la sofisticación no tiene competencia. Su balayage miel no solo nos inspira a probar un cambio de look, sino que es una prueba de que siempre se puede lucir más guapa.