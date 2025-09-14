Lisa, de Blackpink, modeló las uñas almendra que estarán de moda durante los Emmy Awards 2025

En la alfombra roja de los Premios Emmys 2025, Lisa de Blackpink no solo capturó todos los flashes con su vestido rosa Lever Couture, sino que inspiró una de las tendencias de belleza que vamos a ver por todas partes; uñas almendra acrílicas en tonos nude con glitters que armonizan con su vestido rosa algodón. Si estás pensando en qué manicura llevar para deslumbrar, éste podría ser tu próximo salto fashion.

¿Qué firma es el vestido de Lisa en los Premios Emmys 2025?

Lisa apareció vestida por Lever Couture con un diseño rosa suave, tipo algodón, adornado con ribbons que caían en cascada, lo que produjo un efecto etéreo y romántico. Al acompañar ese vestido con accesorios delicados, maquillaje luminoso y una actitud confiada, dejó ver cómo cada detalle puede sumar (o restar) en una gran aparición en la alfombra roja.

Uñas almendra de Lisa

La forma almendra, alargada pero con punta suavizada, regresa con fuerza. Es sofisticada, favorecedora, y permite jugar con texturas sin perder elegancia. Si la base del look es dulce y romántica como el rosa algodón, las manos también pueden contar la historia con esta silueta.

Imagina una base nude, cercana al tono de la piel, que funcione como lienzo neutro. Sobre ella, glitters rosa pálido o rosado perlado (no demasiado recargado) justo en la punta o como detalle en un par de uñas, para que haga juego con el vestido. El brillo debe sentirse como un guiño, no como un choque visual. En este tipo de conjunto, menos es más.

Como los Emmys son una pasarela pura, necesitas uñas acrílicas que resistan horas de fotos, poses y movimiento. Lo ideal es que estén bien aplicadas, con gel sellador que dé brillo duradero. También considerar un top coat glossy que mantenga ese efecto de “mis uñas se ven como joyas”.

Porque combina lo mejor de dos mundos, es decir, la suavidad romántica del vestido rosa y la versatilidad de un nude elegante, más el toque de fantasía que dan los glitters. Un combo perfecto para quienes quieren destacar sin perder refinamiento. Lisa ya lo mostró con su presencia en la alfombra roja, y si alguien marca tendencia, el mundo del beauty espera y responde enseguida.

