Suscríbete
Belleza

Lisa, de Blackpink, modeló las uñas almendra que estarán de moda durante los Emmy Awards 2025

Lisa se robó todas las miradas con unas uñas almendra nude con destellos de glitter, tan delicadas y glamurosas como su vestido.

September 14, 2025 • 
Karen Luna
Lisa en los Emmys.png

Lisa, de Blackpink, modeló las uñas almendra que estarán de moda durante los Emmy Awards 2025

Getty Images

En la alfombra roja de los Premios Emmys 2025, Lisa de Blackpink no solo capturó todos los flashes con su vestido rosa Lever Couture, sino que inspiró una de las tendencias de belleza que vamos a ver por todas partes; uñas almendra acrílicas en tonos nude con glitters que armonizan con su vestido rosa algodón. Si estás pensando en qué manicura llevar para deslumbrar, éste podría ser tu próximo salto fashion.

También puedes leer:
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
Revelan la verdadera razón por la que Isabel II no estaba de acuerdo con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle
July 13, 2025
 · 
Shareni Pastrana
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

¿Qué firma es el vestido de Lisa en los Premios Emmys 2025?

Lisa apareció vestida por Lever Couture con un diseño rosa suave, tipo algodón, adornado con ribbons que caían en cascada, lo que produjo un efecto etéreo y romántico. Al acompañar ese vestido con accesorios delicados, maquillaje luminoso y una actitud confiada, dejó ver cómo cada detalle puede sumar (o restar) en una gran aparición en la alfombra roja.

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

¿Qué firma es el vestido de Lisa en los Premios Emmys 2025?

Getty Images

Uñas almendra de Lisa

La forma almendra, alargada pero con punta suavizada, regresa con fuerza. Es sofisticada, favorecedora, y permite jugar con texturas sin perder elegancia. Si la base del look es dulce y romántica como el rosa algodón, las manos también pueden contar la historia con esta silueta.

Imagina una base nude, cercana al tono de la piel, que funcione como lienzo neutro. Sobre ella, glitters rosa pálido o rosado perlado (no demasiado recargado) justo en la punta o como detalle en un par de uñas, para que haga juego con el vestido. El brillo debe sentirse como un guiño, no como un choque visual. En este tipo de conjunto, menos es más.

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

Uñas almendra de Lisa

Getty Images

Como los Emmys son una pasarela pura, necesitas uñas acrílicas que resistan horas de fotos, poses y movimiento. Lo ideal es que estén bien aplicadas, con gel sellador que dé brillo duradero. También considerar un top coat glossy que mantenga ese efecto de “mis uñas se ven como joyas”.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Emma Watson.png
Belleza
5 peinados para pelo corto que rejuvenecen y disimulan la papada
July 01, 2025
 · 
Karen Luna

Porque combina lo mejor de dos mundos, es decir, la suavidad romántica del vestido rosa y la versatilidad de un nude elegante, más el toque de fantasía que dan los glitters. Un combo perfecto para quienes quieren destacar sin perder refinamiento. Lisa ya lo mostró con su presencia en la alfombra roja, y si alguien marca tendencia, el mundo del beauty espera y responde enseguida.

BLACKPINK premios emmy Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
77th Primetime Emmy Awards - Arrivals
Entretenimiento
Premios Emmys 2025: ¿Por qué Pedro Pascal fue el galán de la noche?
September 14, 2025
 · 
Karen Luna
77th Primetime Emmy Awards - Arrivals
Moda
Selena Gomez impacta los Premios Emmys 2025 con un elegante vestido rojo que arrasará este 2025
September 14, 2025
 · 
Karen Luna
¿A qué huele la reina Camila Este es el perfume elegante, floral y poco conocido de la royal.png
Realeza
¿A qué huele la reina Camila? Este es el perfume elegante, floral y poco conocido de la royal
September 14, 2025
 · 
Lily Carmona
77th Primetime Emmy Awards - Arrivals
Moda
Premios Emmys 2025: Jenna Ortega nos ha cautivado con su arriesgado vestido negro con joyería
September 14, 2025
 · 
Karen Luna