Pestañas al natural: así es la tendencia para este otoño 2024 que te hará ver más joven

El otoño 2024 está a la vuelta de la esquina, por esa razón te conviene conocer las tendencias de moda y belleza que reinarán la próxima temporada, y una de las que promete arrancar con mucha fuerza son las pestañas al natural, un trend que te ayudará a verte más joven con poco esfuerzo.

Este otoño, las t endencias de belleza apuestan por un look más natural, y las pestañas no son la excepción. Después de temporadas dominadas por pestañas postizas voluminosas y dramáticas, el 2024 trae una propuesta más suave y real: pestañas al natural. Esta tendencia no solo resalta la belleza auténtica, sino que también ofrece un enfoque más fresco y sencillo para el maquillaje diario.

La idea es dejar que las pestañas sean las protagonistas sin la necesidad de extensiones o fórmulas pesadas. Durante este otoño , el objetivo es lograr una apariencia ligera, joven y fresca que complemente la temporada, permitiendo que los ojos se vean abiertos y luminosos.

Las pestañas al natural te ayudarán a verte más joven este otoño 2024 Getty Images

Cómo cuidar tus pestañas para que no se caiga

Para lograr este look, es muy importante cuidar la salud de tus pestañas. La hidratación es clave, y existen numerosos serums y aceites, como el de ricino o el de almendras dulces, que pueden fortalecerlas y promover su crecimiento. Al evitar el uso constante de pestañas postizas y productos pesados, se minimiza el riesgo de debilitarlas, lo que a largo plazo contribuirá a unas pestañas más densas y sanas.

En cuanto a productos, opta por una máscara de pestañas ligera que defina sin sobrecargar. Las fórmulas a prueba de agua son ideales para evitar que se corra con la humedad del otoño. Un buen rizador también será tu mejor aliado para darles un toque de curva sin necesidad de extensiones. El resultado será un look pulido, pero sin esfuerzo aparente.