¿Salida inesperada? Así de fácil puedes hacerte un maquillaje profesional en minutos

No siempre tenemos tiempo para hacer un maquillaje elaborado, pero no por ello debemos renunciar a un look impecable y profesional. Si tienes una salida inesperada o una reunión de última hora, aquí te contamos cómo lograr un maquillaje rápido, con acabado profesional, en pocos minutos y sin necesidad de acudir a un salón de belleza.

1. Prepara tu piel en segundos

Una piel bien hidratada es clave para que el maquillaje luzca perfecto. Antes de comenzar, aplica una crema hidratante de rápida absorción o un primer que suavice la textura de la piel y permita que la base se deslice fácilmente. Si no tienes mucho tiempo, elige una BB cream o una base ligera que puedas aplicar con los dedos para unificar el tono de manera rápida.

2. Usa corrector para unificar y dar luminosidad

El corrector es un aliado imprescindible cuando buscas disimular ojeras, imperfecciones o rojeces en poco tiempo. Aplica un corrector líquido en las zonas clave: debajo de los ojos, en el centro de la frente, el mentón y en los laterales de la nariz. Este paso te dará un rostro más descansado y luminoso en cuestión de segundos.

Un delineado sencillo y máscara de pestañas te darán una mirada intensa sin complicaciones. Getty Images

3. Ojos definidos con un solo producto

Si no tienes tiempo para un look de ojos elaborado, usa un delineador en gel o en lápiz para definir rápidamente tus ojos. Un trazo delgado a ras de las pestañas superiores te dará un aspecto más despierto y sofisticado. Para un efecto más natural, puedes difuminar ligeramente el delineado con un pincel pequeño o con los dedos. Finaliza con una capa generosa de máscara de pestañas para abrir la mirada al instante.

4. Dale vida a tu rostro con un toque de rubor

El rubor en crema es perfecto para añadir un toque de frescura al rostro en poco tiempo. Elige un tono que combine con tu tono de piel (rosado o durazno son opciones versátiles) y aplícalo en las manzanas de las mejillas. Si buscas un efecto más armonioso, puedes usar el mismo producto en los párpados y los labios para crear una apariencia monocromática y moderna.

Opta por un labial natural o un gloss para unos labios hidratados y sofisticados. Getty Images

5. Labios sencillos pero impactantes

Un labial nude o con un toque de color natural es ideal para un look rápido. Si quieres que tus labios luzcan más carnosos y llenos, opta por un gloss con efecto volumen o un bálsamo labial con brillo. Estos productos no solo hidratan los labios, sino que aportan un toque de glamour sin ser demasiado llamativos.

6. Fija el maquillaje para un acabado duradero

Por último, usa un spray fijador para que tu maquillaje se mantenga intacto durante horas. Si no tienes un spray a la mano, un polvo translúcido aplicado en la zona T (frente, nariz y mentón) también ayudará a controlar el brillo y prolongar la duración de tu look.