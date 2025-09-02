Suscríbete
Salma Hayek y su corte en capas noventero que será tendencia todo el 2025

Si quieres tener una estilo clásico y atemporal, el corte de pelo que usaba Salma en los 90 podría ser tu mejor aliado.

September 02, 2025 • 
Karen Luna
Salma Hayek.png

Getty Images

Hay looks que no se olvidan y uno de ellos es, sin duda, el corte en capas que Salma Hayek lucía en los años 90. Esa melena llena de movimiento, con mechones sueltos y un aire juvenil que enmarcaba su rostro, fue parte de su sello en sus primeros años de carrera. Lo curioso (y emocionante para las que amamos la moda capilar) es que ese estilo está de regreso y promete ser uno de los cortes más pedidos en los salones durante todo el 2025.

El corte en capas: el secreto de los 90 que vuelve

El corte de pelo en capas no solo era un ícono noventero; también fue el mejor aliado para mujeres con diferentes tipos de pelo. Salma lo usaba con una melena abundante y ondas naturales que parecían siempre en movimiento. Esa es la magia de las capas: hacen que la melena respire, se vea ligera o tenga un dinamismo que otros cortes no consiguen.

Lo mejor de este regreso es que no se trata de copiar exactamente el look noventero, sino de darle un aire moderno. Hoy las capas son más suaves, menos estructuradas y se adaptan tanto a cortes midi como a melenas largas. Incluso el famoso “butterfly cut” que arrasó en 2024 es, en realidad, una versión más atrevida del clásico en capas.

Por qué favorece a todas

No exagero cuando digo que este corte es uno de los más versátiles:

  • A las melenas finas les da volumen inmediato.
  • Si tienes cabello liso, lo llena de movimiento sin esfuerzo.
  • En pelo rizado ayuda a definir y darle forma.
  • Suaviza facciones, lo que lo convierte en un corte rejuvenecedor por excelencia.
WhatsApp Image 2025-09-02 at 10.50.31 AM.jpeg

El corte de pelo en capas que Salma Hayek usaba en los 90.

Getty Images

Cómo llevar el corte en capas de Salma Hayek en 2025

Para que se vea actual, la clave está en el peinado, puedes dejarlo secar al natural y acompañarlo con un spray texturizante para ese efecto effortless que tanto nos gusta. Si lo tuyo es el glamour con clase, unas puntas marcadas hacia afuera son el guiño perfecto a los 90.

Salma Hayek no solo nos regaló personajes memorables en el cine, sino que también nos heredó un estilo que sigue inspirando generaciones. Su corte en capas noventero es la prueba de que un look clásico puede ser memorable con el paso de los años.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
