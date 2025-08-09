¿Se deben poner parches en los ojos durante un vuelo? Esto dicen los dermatólogos

¿Es buena idea usar parches para los ojos durante un vuelo? Según los expertos, la piel se resiente bastante al viajar en avión, especialmente en trayectos largos. Uno de los principales efectos es la deshidratación, que afecta con mayor intensidad al contorno de ojos, provocando sequedad y descamación. Por eso, se recomienda realizar una pequeña rutina de cuidado facial a bordo.

¿Qué le pasa a la piel cuando viajamos en avión?

Los aviones alcanzan una altura aproximada de 10 mil metros, y eso cambia por completo el ambiente para nuestra piel, de acuerdo con la farmacéutica Marta Masi, asegura que el principal problema es la deshidratación.

“La piel sufre una deshidratación muy notoria durante los vuelos en avión, especialmente durante vuelos largos de más de 3 horas”.

La experta revela que la piel se puede ver mucho más deshidratada, con descamación e incluso hinchada, perdiendo mucha luminosidad alrededor de los ojos, por la falta de oxígeno.

Se deben poner parches en los ojos durante un vuelo Getty Images

¿Por qué debemos usar parches en los ojos durante el vuelo?

Para evitar los efectos nocivos que causan los vuelos largos en la piel, puedes recurrir al uso de parches de hidrogel durante el vuelo, ya que son aliados para combatir la resequedad y deshidratación de los ojos.

Esto se debe a que están compuestos de ingredientes como ácido hialurónico, colágeno, cafeína y otros extractos botánicos que ayudan a hidratar esta zona de la piel y a reducir la hinchazón, mientras suavizan las líneas de expresión.

La especialista recomienda llevar un par de parches en tu bolso, colócalos después del despegue y déjalos actuar durante todo el vuelo. Si tienes la piel muy sensible, usa parches calmantes para tu tipo de piel.

¿Qué hacer antes de subir al avión?

También puedes tomar algunas acciones para cuidar tu piel antes de subir al avión, la experta recomienda aplicar cremas hidratantes que te ayuden a mantener el agua en la piel como la jojoba o la manteca de karité.

También recomienda el uso de mascarillas nutritivas previas al vuelo para que selle la hidratación y dure por más tiempo.

