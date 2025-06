Todo sobre el pageboy bob: el corte de cabello que resta años y resalta tus facciones al instante

Aunque el corte bob es el eterno favorito que nunca pasa de moda, este 2025 se ha reinventado para dar lugar a otro estilo igual de favorecedor: el pageboy bob. Su silueta pulida, su capacidad de enmarcar el rostro y ese efecto rejuvenecedor inmediato que brinda lo han posicionado entre las principales tendencias de este verano.

¿Qué es el corte pageboy bob y por qué favorece al rostro?

El pageboy bob o estilo bob paje —como también se le conoce— se trata de un corte redondeado, con el cabello cortado justo por debajo de las orejas o a la altura de la mandíbula. Tiene una base perfectamente recta y generalmente va acompañado de un flequillo recto.

Este corte tiene raíces en la Edad Media, inspirado en el estilo de corte de los pageboys o pajes, quienes lucían cabello recto y recogido en forma curvada hacia el interior (de ahí su nombre). Sin embargo, fue a partir de los años 50 y 60 que comenzó a tener fama, alcanzado su punto más álgido en la década de los setenta.

Debido a su corte, el pageboy bob alarga visualmente el rostro y a ocultar sutilmente la línea mandibular, lo cual ayuda a suavizar las facciones y crecreando un efecto lifting sin necesidad de retoques ni cirugías. Además, es perfecto para rostros ovalados, corazón o diamante, ya que equilibra el conjunto gracias a su proporción estratégica.

¿Cuáles son las ventajas del pageboy bob?

También, una de sus grandes ventajas es su versatilidad. Puede lucirse ultra liso, con acabado “London cool girl” elegante, o con ondas descontracturadas que aportan frescura y movimiento. Estas opciones lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan un corte que se adapte tanto a looks formales como casuales.

Además, este haircut crea una ilusión de densidad al mantenerse en una longitud estructurada y con puntas curvadas hacia adentro. Lo que resulta ideal para mujeres con cabello muy fino o con poca melena. Algo que podría ser más común con la edad.

Por si fuera poco, este estilo de corte bob es de bajo mantenimiento. Solo necesita un secado rápido, un ligero toque con un cepillo redondo y retoques cada 6–8 semanas. Esto lo convierte en una gran opción para las mujeres que buscan un corte que no necesite demasiado tiempo para peinar o estilizar.

Así que si estás buscando un cambio de look que no requiera demasiados cuidados, prueba este estilo renovado del bob. Atrévete a lucirlo y verás que no solo podrás peinarlo fácilmente, sino que también hará que te veas con unos años menos.