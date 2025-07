Uñas cortas sencillas y a la moda que puedes hacer en casa para verte elegante todos los días.

Voy a ser honesta, amo tener las nails bonitas, pero no siempre tengo tiempo (ni ganas) de pasar horas en el salón y tampoco soy fan del manicure larguísimo que se enreda hasta con el cierre del pantalón. Por eso, este año me reconcilié con las uñas cortas; te juro que no hay vuelta atrás. Son prácticas, se ven limpias, van con todo; además, si las pintas con un poquito de cariño, pueden verse más estilosas que las acrílicas de media palma.

Si tú también estás en modo “quiero uñas lindas, pero en casa y sin complicaciones”, aquí te dejo 5 ideas fáciles para que tus uñas cortas se vean arregladas, modernas y muy tú.

1. Manicure nude con brillo

Hay días en los que solo quieres algo limpio; para eso, el esmalte nude es un salvavidas. Elige un tono que se parezca al de tu piel (rosado, beige o durazno suave) y aplícalo con calma; no te olvides del top coat que regala ese efecto brillante que tanto amamos.

2. Uñas francesas minimalistas

Sí, el manicure french volvió, pero no como lo recordábamos; sino que este 2025 veremos su versión corta con líneas delgaditas. ¡Yo probé un diseño con lila y me enamoró por lo limpio que se ve! Si no tienes mucho pulso, puedes usar cinta adhesiva o una curita como guía.

3. Nail art con puntitos, corazones y mini cosas

No necesitas saber dibujar para decorar tus uñas; es suficiente con un puntero (o la parte trasera de un pasador) y un poco de creatividad. Puedes hacer un punto blanco al centro de cada uña o dibujar mini corazones en una sola uña como detalle.

4. Uñas con un solo color

Si no te quieres complicar, elige un esmalte en tendencia y aplícalo bien (con un acabado es más que suficiente). Este año se llevan muchísimo el verde pistache, el azul jeans, el rosa chicle o el terracota suave. Básicamente, el truco es aplicar dos capas finas y dejar secar bien.

5. Diseño de uñas mate

El acabado mate tiene un no sé qué para verse elegante, moderno y va increíble en uñas cortas. Puedes comprar un top coat mate y aplicarlo sobre cualquier color que ya tengas; yo lo probé sobre un gris lavanda y ¡wow!

A veces, unas manos cuidadas valen más que cualquier diseño complicado porque, al final, las uñas no tienen que ser perfectas, solo tienen que hacerte sentir bien. ¿Tú probarías alguna de estas propuestas de las cortas?