Winged eyes: la técnica de delineado para lucir como Audrey Hepburn

El delineado estilo “winged eyes” ha sido un ícono de la belleza durante décadas, y uno de los rostros más asociados con este look es el de la legendaria Audrey Hepburn.

Este estilo de maquillaje, caracterizado por un delineado alado que se extiende más allá del borde del ojo, no solo realza la mirada, sino que también añade un toque de sofisticación y elegancia a cualquier look. Si alguna vez has soñado con recrear el glamour clásico de Audrey Hepburn, aquí te mostramos cómo dominar la técnica del winged eyes y hacerlo parte de tu rutina de belleza.

¿Qué son los “Winged Eyes”?

Los “winged eyes” o “ojos alados” es una técnica de delineado que consiste en extender la línea del delineador más allá del borde exterior del ojo, formando una especie de “ala” o “cola”. Este estilo no solo alarga visualmente la forma del ojo, sino que también crea una apariencia más definida y dramática. Aunque este look ha evolucionado con el tiempo, la esencia de los “winged eyes” se mantiene, evocando el glamour y la sofisticación de las divas de la época dorada de Hollywood, con Audrey Hepburn a la cabeza.

Pasos para lograr el delineado Winged Eyes perfecto

Con el delineado “winged eyes”, puedes recrear un look icónico y elegante que nunca pasa de moda.

¿Por qué el estilo Winged Eyes es un clásico intemporal?

El delineado “winged eyes” ha resistido la prueba del tiempo por varias razones. Primero, es increíblemente versátil; puede ser tan sutil o dramático como quieras, dependiendo de la ocasión y de tu estilo personal. Segundo, este delineado es universalmente favorecedor. Ya sea que tengas ojos almendrados, redondos, pequeños o grandes, el “winged eyes” tiene el poder de realzar tu mirada y darle un toque felino que es tanto sensual como sofisticado.

Además, este estilo es un tributo al glamour clásico de Hollywood, un guiño a una época donde la belleza se asociaba con la gracia, la elegancia y el misterio. Audrey Hepburn, con su inconfundible delineado alado, personificaba este tipo de belleza atemporal, y seguir su ejemplo es una manera de conectar con esa historia y añadir un toque de sofisticación a tu look diario.

El delineado “winged eyes” es más que una técnica de maquillaje; es un estilo que ha definido generaciones y que sigue siendo relevante hoy en día.