Mil Diablos: el mezcal que transforma tus celebraciones decembrinas

Diciembre se vive en rituales que se repiten con cariño: sobremesas que se alargan, risas que se multiplican y reuniones que se vuelven tradición. En medio de este espíritu festivo, un buen destilado puede convertirse en el hilo conductor que une cada encuentro, y Mezcal Mil Diablos se está consolidando como el acompañante perfecto de estas celebraciones.

Con una identidad pura y un equilibrio sorprendente, Mil Diablos destaca por su carácter amable: ahumado sin exageraciones, redondo y expresivo. Esta combinación le permite adaptarse tanto a una posada informal como a un banquete navideño, siempre con elegancia y sin perder protagonismo.

En un escenario donde los ponches especiados, los sabores reconfortantes y los aromas cálidos dominan la mesa, Mil Diablos aporta un contraste sofisticado: acentos herbales, toques cítricos naturales y la profundidad justa que permite que se mezcle perfectamente en cócteles, sin diluir su esencia.

Lo mejor de todo es su versatilidad. Este mezcal es democrático: sencillo de combinar para quienes se inician en la coctelería y estimulante para los que disfrutan experimentar con combinaciones más complejas. Ya sea en un cóctel clásico o en una creación contemporánea, Mil Diablos transforma cualquier brindis en un momento memorable, elevando la experiencia de cada encuentro decembrino. Aquí te compartimos cuatro formas de prepararlo para ser el mejor anfitrión.

1. Ponche endiablado 🔥

El clásico navideño, pero con un giro ahumado.

Ingredientes

1.5 oz Mezcal Mil Diablos

4 oz ponche tradicional

0.5 oz jugo de limón

Rodaja de manzana o guayaba

PreparaciónSirve todos los ingredientes en vaso old fashioned con hielo. Mezcla suavemente y decora con fruta del ponche. Perfecto para quienes aman el sabor clásico navideño con un toque intrigante.

2. Mil Diablos Mule Navideño 🔥

Refrescante, especiado y muy fácil de preparar.

Ingredientes

2 oz Mezcal Mil Diablos

Ginger beer

0.75 oz jugo de limón

Rama de canela

PreparaciónAgrega el mezcal y el limón en un vaso con hielo. Completa con ginger beer y mezcla. Termina con una ramita de canela para darle aroma festivo.

3. Negroni del Infierno🔥

Amargo, elegante y perfecto para maridar cenas abundantes.

Ingredientes

1 oz Mezcal Mil Diablos

1 oz Vermut rojo Dos Deus

1 oz Bitter rojo (tipo Campari)

Twist de naranja

PreparaciónMezcla todos los ingredientes en un vaso mezclador con hielo. Sirve en vaso old fashioned con un cubo grande y decora con piel de naranja. Ideal para quienes buscan un cóctel más adulto.

4. Frescura Infernal 🔥

Frutal, brillante y perfecto para quienes quieren algo más ligero.

Ingredientes

1.5 oz Mezcal Mil Diablos

4–5 frambuesas o blueberries

0.75 oz jugo de limón

0.5 oz jarabe natural

Top de agua mineral