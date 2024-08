¡Bienvenido a casa! El mensaje que confirma que Hailey y Justin Bieber son papás de un niño de nombre Jack Blues

Todo un papá primerizo: nervioso, orgulloso y feliz. Justin Bieber publicó la primera foto de su primer hijo a través de sus redes sociales, confirmando los rumores de que Hailey había dado a luz e iniciando una lluvia de felicitaciones... aunque, a los pocos minutos, el cantante borró el mensaje.

En la tierna imagen publicada se ven las estilizadas e inconfundibles manos de Hailey (con perfecta manicura) sosteniendo el pequeño pie del recién nacido, arropado en una suave manta de textura aborregada.

Probablemente el cantante de “Sorry” tuvo que pedir perdón, porque en la emoción de compartir la noticia hizo fuertes revelaciones. No sólo le dio la bienvenida a su primer descendiente, confirmó que es niño e, incluso, lo presentó como Jack Blues Bieber.

Hailey, Justin Bieber y ¡Jack Blues!

En mayo de 2024, la noticia del embarazo de Hailey Bieber tomó por sorpresa a sus seguidores. La pareja compartió un emotivo video en el que anunciaban la feliz espera, mientras renovaban sus votos matrimoniales. Hailey lució un vestido de novia ajustado de encaje que dejaba ver su incipiente baby bump.

La pareja reveló su embarazo cuando estaba en el sexto mes de gestación, algo que, en palabras de la modelo y empresaria la hizo sentir extraña: “No disfruté del estrés de no poder disfrutar de mi embarazo”. Entrevistada por W, Hailey comentó: “Sentí que estaba ocultando este gran secreto y no me sentía bien. Quería la libertad de salir y vivir mi vida”.

Con una original y emotiva publicación en redes, la pareja compartió la noticia de que esperaban su primer bebé. Cortesía

A pesar de la intensa atención mediática, la pareja logró mantener en privado algunos detalles del embarazo, como la fecha exacta del nacimiento. Mientras tanto, la modelo demostró una vez más su impecable estilo, luciendo durante su gestación prendas que realzaban su figura de forma elegante y sofisticada.

¡Bienvenido a casa!

El 23 de agosto de 2024, el mundo conoció al pequeño Jack Blues Bieber. Justin compartiócon gran emoción la llegada de su primer hijo a través de una tierna fotografía en Instagram. Un simple ‘Bienvenido a casa’ bastó para expresar la inmensa felicidad de la pareja.

La llegada de Jack Blues produce una profunda alegría en Justin, que había hablado de manera abierta sobre su inteción de formar una gran familia con su esposa, de hecho, en una aparición en diciembre de 2020 en el programa The Ellen DeGeneres comentó: “Voy a tener tantos [bebés] como Hailey desee tener. Me encantaría tener una pequeña tribu”.

Por su parte, aunque la modelo está acostumbrada a la atención mediática, preferiría criar a sus hijos lejos de los reflectores. En una entrevista del 2020, la modelo comentó: “Sinceramente, al final del día, resulta muy gracioso lo mucho que le importa a la gente. Déjenme hacer lo que quiera con mi cuerpo y ustedes pueden hacer lo que quieran con el suyo, y dejémoslo así”, dijo.

No sólo confirmó el nacimiento del su bebé, confirmó su sexo y adelantó el nombre. Getty Images

La llegada de Jack Blues ha sido recibida con gran alegría por parte de familiares, amigos y millones de fans alrededor del mundo, marcando un nuevo y emocionante capítulo en la vida de los Bieber como padres primerizos. ¡Felicidades a Hailey y Justin!