Blake Lively vs. Taylor Swift: Abogados de Justin Baldoni destapan presunto chantaje

Todo apunta a que el conflicto legal entre Justin Baldoni y Blake Lively ha escalado, pues los abogados del actor denunciaron a la estrella de “Gossip Girl” por supuestamente amenazar a Taylor Swift para que la apoyara públicamente en su demanda por el caso de “It Ends With Us”. Así que aquí te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Después de que Blake y Ryan Reynolds se opusieran a una citación enviada al despacho de abogados que representa a Taylor Swift, los abogados de Justin Baldoni le respondieron al juez con una carta este miércoles 14 de mayo, explicando por qué consideran que esa citación sí es importante para el caso.

El abogado Bryan Freedman aseguró que fue contactado por una fuente anónima, que (según él) era confiable y le informó que Lively le habría pedido a Swift que borrara mensajes de texto.

""y exigió que la Sra. Swift publicara una declaración de apoyo a la Sra. Lively....además insinuarle que si la Sra. Swift se negaba a hacerlo, se publicarían los mensajes de texto privados de carácter personal en su posesión”, argumentó en el escrito.

Sin embargo, los abogados de Blake no se quedaron con los brazos cruzados y cedieron una entrevista para PEOPLE en la que negaron por completo las acusaciones. “Esto es categóricamente falso. Negamos rotundamente todas estas supuestas acusaciones, que se basan cobardemente en supuestas fuentes anónimas y están completamente desconectadas de la realidad.”

Demanda de Blake Lively y Justin Baldoni.

@itendswithusmovie

Además añadieron: “Esto es lo que esperamos de los abogados de las partes de Wayfarer, quienes parecen preferir disparar primero, sin ninguna prueba y sin importarles las personas a las que perjudican. Presentaremos de inmediato mociones ante el tribunal para que estos abogados rindan cuentas por su mala conducta”.

Así respondió Taylor Swift ante su escándalo en el caso de Blake Lively y Justin Baldoni

En respuesta a ello, el portavoz de Swift contestó enérgicamente que la estrella del pop no desea ser parte de este escándalo, por lo que espera que no la involucren más en el caso.

“Taylor Swift nunca estuvo en el set de rodaje de esta película, no participó en ninguna decisión de casting ni creativa, no compuso la banda sonora, nunca vio ninguna edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio It Ends With Us hasta semanas después de su estreno, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”, describió.

“La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, ‘My Tears Ricochet’, finalizó.