¿Cómo reaccionó Justin Timberlake a las revelaciones de Britney en su nuevo libro?

Sin duda, la pareja conformada por las grandes figuras del pop Britney Spears y Justin Timberlake cambió por completo la forma de toda una generación para comprender la música y la moda, ya que cada una de las apariciones públicas del dueto y sus proyectos por separado representaron un hito para la cultura de aquella época. Sin embargo, pese a que las esperanzas del público y de la prensa aseguraba que la pareja llegaría al altar para pasar el resto de sus días juntos, el dúo confirmó su ruptura en el año 2002, tras 3 años de haberse confirmado su romance.

Ahora, después de dos décadas de haber sucedido la triste separación entre los cantantes, cada uno ha demostrado la persistencia de su talento y han podido llegar al éxito manejando sus trayectorias por separado y sin hacer referencia constante el uno del otro. Aunque, en días recientes, Britney decidió romper el acuerdo de paz que mantenía con el exintegrante de NSYNC y lanzó una “bomba” en contra de él, acusándolo de algo muy grave.

Las declaraciones acusatorias de la intérprete de “Toxic” en contra del también actor de Hollywood surgieron en el marco promocional organizado por el lanzamiento de su nuevo libro de memorias, titulado “La mujer que yo soy”, en el cual Britney confiesa, además de la negativa de Timberlake para ser padre y el aborto que se practicó por esta razón, temas relacionados con la relación que ha llevado con su padre todos estos años y aspectos delicados sobre su salud mental.

Britney cuenta en sus memorias sobre el aborto al que se sometió cuando ella tenía 18 años y Justin 17

¿Qué piensa Justin sobre las confesiones de Britney acerca del aborto que sufrió a los 18 años?

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribió Britney Spears. “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, fueron las palabras de Britney dichas a la revista estadounidense People, haciendo referencia al contenido que se puede encontrar en su libro.

Ante lo cual el intérprete de “Cry me a river” trató de “no preocuparse” ante tales dichos, según reveló una fuente cercana al cantante para el medio ET.

“En los últimos años, Justin ha tratado de apoyar a Britney desde la distancia. Salieron hace mucho tiempo, pero él todavía la respeta. Justin y su esposa Jessica Biel solo quieren que todos crezcan y evolucionen en lugar de seguir sacando a relucir el pasado”, fueron otras de las palabras enunciadas por la fuente, quien dejó en claro que la vida de Justin siguió su curso como si nada hubiera pasado después del fuerte revuelo causado por los controversiales dichos de Britney.