David Beckham rompe el silencio y hace sus primeras declaraciones sobre el comunicado de su hijo Brooklyn

El 19 de enero, Brooklyn Beckham sorprendió con un inesperado comunicado en el que acusaba a sus padres, David y Victoria Beckham, de querer arruinar su matrimonio con Nicola Peltz, incluso antes de que llegaran al altar.

Brooklyn incluso señaló que se ha sentido manipulado a lo largo de su vida por sus padres, y que finalmente ha decidido no hacer nada por buscar la reconciliación con ellos, argumentando que la familia unida y feliz que proyectan ante las cámaras, es completamente falsa.

David Beckham rompe el silencio y responde al comunicado de su hijo Brooklyn

Ante las fuertes declaraciones de Brooklyn de 26 años, el medio The Sun ha publicado que David y Victoria se encuentran “devastados y desconcertados”, pues aunque su hijo dice lo contrario, el futbolista asegura que siempre ha buscado el bienestar de sus hijos.

La mañana de este martes 20 de enero, David asistió al Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), para participar en el podcast Re-thinking con el experto científico Adam Grant, donde se le vio más serio de lo habitual.

En un primer momento, David se negó a hablar sobre las declaraciones de su hijo mayor, asegurando que no haría comentarios al respecto; sin embargo, horas más tarde, rompió su silencio en el programa financiero Squawk Box de CNBC, donde dijo: “Hay que dejar que los hijos cometan errores”.

“Siempre he hablado sobre las redes sociales y su poder... Para bien y para mal. Hoy en día, lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso”, comienza su declaración. “Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones adecuadas. He podido usar mi plataforma para mis seguidores, para UNICEF . Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños. Y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”, concluyó.

Las acusaciones de Brooklyn Beckham contra sus padres David y Victoria

Estas declaraciones de David, llegan después del comunicado compartido por su hijo, que aseguraba que había tomado la decisión de “defenderse por primera vez”, para aclarar las numerosas historias que circulan en los medios sobre la disputa con sus padres.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible para mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso”.

Brooklyn también acusó a su madre de cancelar el vestido de novia de su esposa, Nicola Peltz, sin previo aviso, acusó a su padre de no querer verlo en Londres, y culpó a ambos de utilizar a sus hermanos Romeo y Cruz para atacarlo en redes sociales.

Hasta el momento, Victoria no se ha pronunciado sobre las acusaciones de su hijo, al menos no de manera pública.

