De empresaria a ¿actriz? Kylie Jenner muestra un adelanto de su nuevo proyecto cinematográfico

Kylie Jenner no deja de sorprendernos y es que pareciera que el éxito no tiene límite para la empresaria, modelo e influencer, pues todo parece indicar que un nuevo título se agregará a su nombre: actriz.

Hace tan solo unas horas, Kylie y la cantante Charlie XCX compartieron una publicación conjunta en la que ambas sostienen una claqueta con el nombre de “The moment”, proyecto cinematográfico en el que ambas participan y que próximamente llegará a la pantalla grande. Esto es lo que sabe sobre el filme, que promete ser uno de los más prometedores de este 2026.

“The Moment”, la película más esperada del año

Dirigida por Aidan Zamiri, director del icónico videoclip musical de la canción “Guess” (2024), de Charlie XCX y Billie Eilish, “The moment” es una película en formato mockumentary.

La historia es una idea original de la cantante Charlie XCX, quien en compañía de Bertie Brandes, narrará la vida de una estrella del pop que lucha por encontrar un equilibrio entre la fama, la presión de la industria musical y la pérdida de su identidad personal mientras se prepara para realizar su primera gira musical.

La película ya ha levantado diversas expectativas, principalmente por su formato de falso documental mezclado con drama y comedia, así como por el elenco que se ha sumado a ella, entre los que destacan Rosanna Arquette, Kate Berlant, Alexander Skarsgård y Kylie Jenner.

La empresaria y cantante promocionaron el estreno de “The Moment”. Instagram @kyliejenner

Kylie Jenner debuta como actriz

Hasta el momento no se han revelado detalles o primeros vistazos sobre el proyecto; sin embargo, lo que se ha confirmado hasta el momento es que Charlie XCX estaría interpretando una versión ficticia de su propio papel en el mundo de la música, aunque sobre los demás actores y actrices no se ha revelado mucha información sobre el papel que desempeñarán.

Aunque Kylie Jenner ha participado en realities, como el famoso “Keeping Up With The Kardashians” o su propio programa “Life of Kylie”, este sería su debut actoral en una cinta de cine. Esto, por supuesto, ha generado muchas expectativas sobre su desempeño actoral, el papel que interpretará y cómo logrará conectar este proyecto con su imperio de moda y belleza.

¿Cuándo se estrena “The moment”?

La cinta tiene previsto llegar a los cines el 30 de enero en salas de Estados Unidos y Reino Unido, luego de que vea su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el próximo 22 de enero y pase por la selección oficial del Festival de Cine de Berlín en febrero.

La foto promocional que las celebridades compartieron por la tarde muestra a ambas en trajes de baño negros y batas de baño blancas, acompañándola con un texto: "¡¡¡The Moment!!! ¡No puedo esperar para verte en el cine! Entradas para Los Ángeles y Nueva York ya a la venta”.

El anuncio del estreno de “The Moment” marca un antes y un después en la carrera de Kylie Jenner; si bien es cierto que aún no se conoce el rol que la empresaria ejecutará dentro de la historia, será muy interesante verla desenvolverse en esta nueva faceta. Recordemos que el filme será distribuido por A24, productora que ha dejado una huella importante en el cine de autor.