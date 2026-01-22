Elle Fanning se emociona hasta las lágrimas por su primera nominación al Óscar por Sentimental Value: FOTO

Este jueves 22 de enero, se dieron a conocer los nominados a los premios Óscar, a tan solo unas semanas antes de que se lleve a cabo la gran celebración de los Premios de la Academia, que reconoce a lo mejor del cine.

Actores, directores, escritores y más artistas de la industria del cine, se reúnen para reconocer a las mejores películas del último año, y la actriz Elle Fanning, que trabajó en la película ‘Sentimental Value’, acaba de recibir su primera nominación.

Elle Fanning reacciona a su primera nominación a los premios Óscar 2026

Tras varios años de una exitosa carrera, que le ha ganado el reconocimiento internacional, la actriz Elle Fanning, hermana de Dakota Fanning, acaba de recibir su primera nominación a los Óscar.

La actriz de 27 años recibió su nominación como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la película Sentimental Value del director y cineasta sueco, Joachim Trier, donde interpreta a Rachel Kemp, una actriz estadounidense que es elegida por Gustav Borg (Stellan Skarsgård) como protagonista de su nueva película.

Tras darse a conocer su nominación, la actriz se emocionó hasta las lágrimas, un momento que vivió junto a su familia, y que decidió compartir con sus seguidores en su perfil de Instagram.

“¡¿¡¿¡¿¡ESTO ES REAL!?!?! ¡¿¡¿¡¿¡ESTO ES UN SUEÑO!?!?! No puedo recuperar el aliento. Estoy en shock absoluto. ¡Qué honor tener mi primera nominación a los Premios de la Academia por una película que reconoce el poder del cine y la familia!

Mi mamá, abuela, hermana y tía estuvieron aquí conmigo esta mañana para gritar y abrazar y llorar. Gracias, gracias, gracias. Estar entre las mujeres hermosas en esta categoría es verdaderamente abrumador”, escribió la joven actriz.

Carrera de Elle Fanning en Hollywood

La carrera de Elle Fanning comenzó cuando era apenas una niña, su primer papel fue en 2001, en la película I Am Sam, donde interpretó a la versión infantil del personaje de su hermana mayor, Dakota Fanning, quien ya era famosa.

A partir de ahí, empezó a trabajar de forma constante en cine y televisión, consolidándose muy pronto como actriz infantil; sin embargo, el éxito total llegó cuando interpretó a Aurora en las películas de Maléfica.

Con el paso de los años, la actriz ha evolucionado hacia papeles protagónicos más complejos en producciones independientes y de gran presupuesto.

