Emma Stone hace historia a los 37 al lograr nominaciones en los Oscar, récord que pertenecía a Meryl Streep

La temporada de premios continúa y en el horizonte aguardan los Premios de la Academia, ceremonia en la que Emma Stone brillará como la estrella que ya es. Y es que, luego de que el día de hoy se liberara la lista de nominados a los premios Óscar, Emma acaba de hacer historia gracias a su icónico desempeño en “Bugonia”, logrando con esto repetir su hazaña de 2024 con “Poor Things”, siendo nominada una vez más como actriz y productora.

¿Ha destronado a Meryl Streep con este logro?

La doble nominación de Emma Stone

Este jueves 22 de enero la Academia hizo el anuncio oficial de las y los nominados al Oscar. Dentro de las categorías, Emma se llevó su primera nominación del día como “Mejor Actriz”, por su desempeño actoral en el thriller “Bugonia”. Sin embargo, la intérprete también se llevó una nominación más en la categoría de “Mejor Película”, donde se está destacando el impecable papel que desarrolló en la misma cinta, pero como productora. Este mérito ocupa un lugar sumamente especial en el mundo del arte, pues con estas nominaciones, Stone logra igualar a otras grandes actrices.

Emma Stone supera a Meryl Streep

De acuerdo con información de “The Hollywood Reporter”, Emma, a sus 37 años, se convierte en la mujer más joven en lograr 7 nominaciones a los Oscar, un récord que ya ostentaba Meryl Streep, quien contaba con 38 años de edad cuando obtuvo su séptima nominación en 1988.

Solo tres mujeres han logrado ganar tres o más estatuillas: Katherine Hepburn, Frances McDormand y Meryl. Aun así, con todo y sus recientes nominaciones, Streep sigue manteniendo el récord de mayor número de nominaciones al Oscar para cualquier actor o actriz, pues la legendaria intérprete cuenta con 21.

“Bugonia”, de las más nominadas de la noche

La contienda de este año estuvo sumamente reñida y dejó varios récords, como la cinta “Pecadores” de Ryan Coogler, que se llevó 16 nominaciones, convirtiéndose en la cinta más nominada en la historia, dejando atrás a cintas como “Titanic” (1997), que contó con 13 nominaciones, de las que solo se llevó 11 estatuillas.

Por supuesto, Emma estará contendiendo con grandes actrices en la categoría de “Mejor actriz”: Jessie Buckley por “Hamnet”, Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You”, Kate Hudson por “Song Sung Blue” y Renate Reinsve por “Sentimental Value”.

Mientras que en la categoría de “Mejor Película”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “The Secret Agent”, “Sentimental Value” y “Sinners” serán quienes den batalla a “Bugonia”.

No te pierdas las nominaciones de Emma Stone, quien con tan solo 37 años logró su séptima nominación al Oscar, un récord que Meryl Streep logró a los 38. Los Premios de la Academia se estarán celebrando el próximo domingo 15 de marzo.