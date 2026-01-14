Suscríbete
Entretenimiento

“Estoy feliz”: Chiara Ferragni habla tras ser absuelta en el Caso Pandoro

La empresaria italiana vivió este miércoles uno de los días más importantes de su vida profesional y personal.

Enero 14, 2026 • 
Karen Luna
Chiara Ferragni luce unos grandes pendientes colgantes de oro y un abrigo largo color blanco

“Estoy feliz”: Chiara Ferragni habla tras ser absuelta en el Caso Pandoro

Getty Images

Así, sin vueltas ni discursos largos, Chiara Ferragni habló tras confirmarse que fue absuelta del delito de estafa agravada en el llamado Caso Pandoro. Después de meses intensos, de titulares incómodos y de estar constantemente bajo la lupa pública, su reacción fue simple, honesta y muy humana.

También puedes leer:
Carolina Herrera en los Fragrance Foundation Awards 2017.jpg
Moda
Carolina Herrera revela cuál es la combinación de colores perfecta para vestir y lucir sofisticada
Diciembre 13, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Aracely Arámbula .jpg
Belleza
El corte de cabello de Aracely Arámbula: una opción ideal para lucir más joven
Diciembre 17, 2023
 · 
Emma Duarte

La influencer y empresaria italiana apareció visiblemente emocionada, dejando claro que este fallo marca el cierre de una etapa complicada. No hubo euforia exagerada ni mensajes calculados, solo palabras directas que reflejan lo que muchas personas sentirían después de pasar por algo así.

Un proceso que fue más allá de lo legal

El Caso Pandoro no solo fue un tema judicial para Chiara Ferragni, también fue una experiencia que impactó su imagen, su trabajo y su vida personal. La investigación se originó por campañas promocionales de productos navideños vinculados a causas solidarias, que generaron dudas sobre cómo se comunicó el destino de los fondos.

Finalmente, la justicia italiana determinó que no existían los elementos para sostener el delito de estafa agravada, lo que llevó a su absolución. ¡Un punto clave que cerró un proceso largo y muy expuesto mediáticamente!

Si algo quiso destacar Chiara en sus primeras declaraciones fue el apoyo recibido. “Tengo que dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado”, dijo, reconociendo a quienes no soltaron su mano cuando el panorama era incierto.

Y eso se notó, durante estos meses, su comunidad fue un refugio frente a las críticas, los juicios rápidos y la presión constante. Ese respaldo emocional fue, claramente, algo que ella no pasó por alto al hablar tras la decisión judicial.

También puedes leer:
Príncipe Harry.jpg
Realeza
Por qué el príncipe Harry pide al gobierno británico tener equipo de seguridad para sus visitas al Reino Unido
Diciembre 07, 2023
 · 
Emma Duarte
principe Harry pierde juicio.jpeg
Realeza
Descubre los detalles del juicio perdido de Harry y cuánto tendrá que pagar
Diciembre 11, 2023
 · 
Beatriz Velasco

Más que una victoria pública, esta absolución representa un cierre personal. Chiara Ferragni no habló de revancha ni de polémica, sino de tranquilidad. De poder respirar y seguir adelante después de una etapa que, sin duda, la marcó.

Chiara Ferragni Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Los nuevos vecinos de Kate Middleton y el príncipe Harry están molestos
Realeza
Nuevo libro real revelaría detalles inéditos de la relación de Kate Middleton y el príncipe William
Enero 14, 2026
 · 
Lily Carmona
Selena Gomez luce manicure de seda en la entrega de Premios Grammy 2025
Entretenimiento
¿Baby bump a la vista? Selena Gomez desata rumores sobre embarazo durante los Golden Globes 2026
Enero 14, 2026
 · 
Lily Carmona
Contrato de arrendamiento de Kate Middleton y el príncipe William en Forest Lodge
Realeza
Revelan destino turístico de Kate Middleton y el príncipe William mientras el príncipe Harry esté en Reino Unido
Enero 14, 2026
 · 
Lily Carmona
Los signos del horóscopo chino que podrían encontrar el amor en 2026
Horóscopos
Horóscopo chino 2026: los 5 signos destinados a encontrar el amor verdadero este 2026
Enero 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez