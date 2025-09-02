Suscríbete
Entretenimiento

¿Fue un romance falso? Así fue el supuesto engaño de Pamela Anderson y Liam Neeson

Pamela Anderson y Liam Neeson protagonizaron el romance del verano, aunque ahora circulan versiones que ponen en duda su autenticidad.

September 02, 2025 • 
Melisa Velázquez
Romance de Pamela Anderson y Liam Neeson podría ser falso

Getty Images

Durante la gira de promoción de su nueva película, ‘The Naked Gun’, Pamela Anderson y Liam Neeson se dejaron ver muy enamorados, y protagonizaron juntos el romance del verano, demostrando que el amor se puede encontrar a cualquier edad.

Sin embargo, algunos medios de comunicación han sugerido que el romance pudo haber sido solo una estrategia publicitaria, ¿pero qué hay de cierto en estas nuevas especulaciones?

El romance de Pamela Anderson y Liam Neeson es falso

De acuerdo con el portal TMZ, el romance entre Pamela y Liam nunca existió, y que su amor frente a las cámaras fue solo una estrategia planeado por sus respectivos equipos de relaciones públicas para generar interés en su proyecto cinematográfico.

Desde que las cámaras dejaron de filmar, en junio de 2024, Pamela y Liam no se vieron hasta la gira de prensa, más de un año después, en julio de 2025”, asegura el medio.

Las fuentes también revelaron al medio que los actores nunca tuvieron citas románticas: “Pam y Liam nunca han cenado solos. Siempre que compartían el pan, había asistentes en la mesa... solo negocios, nada de romance”.

Se dice que ‘The Naked Gun’ recaudó más de 89 millones de dólares en taquilla, asegurando que la estrategia tuvo resultado; sin embargo, la historia no termina aquí.

Pamela Anderson revela el tierno gesto de Liam Neeson que la enamoró de él.png

Pamela Anderson y Liam Neeson son la pareja que se apoya en todo momento y estas declaraciones nos dan prueba de ello.

Getty Images

Pamela Anderson y Liam Neeson niegan los rumores y confirman su relación

Tras las acusaciones publicadas en TMZ, una fuente negó que el romance de Pamela y Liam fuera falso, durante una entrevista con la revista People aseguró que la conexión entre los actores es auténtica.

Todo entre ellos ha sido genuino. Ninguno de los dos participaría jamás en un truco publicitario. Se lo pasan genial. Ninguno necesita publicidad”, dijo un informante.

El informante agregó que la química entre Pamela y Liam se dio desde el primer momento en que ambos ingresaron al set de la película, y desde entonces no se han separado: “Su relación no es solo una fachada. Tienen una conexión real. No hay ningún incentivo para que ninguno de los dos organice algo así”.

Ni Pamela ni Liam han hecho comentarios sobre las acusaciones, por lo que la autenticidad de su relación sigue en el aire.

Melisa Velázquez
