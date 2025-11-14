Justin Baldoni muestra textos privados después de incómodo encuentro con Ryan Reynolds

La disputa legal que enfrenta a Justin Baldoni y Blake Lively sumó un nuevo capítulo luego de que el actor presentara textos privados que describen un encuentro profundamente incómodo con Ryan Reynolds. El contenido de estos mensajes, incluido en recientes documentos judiciales, ofrece un vistazo a una reunión que, según Baldoni, lo dejó “emocionalmente paralizado”.

¿Qué decían los mensajes de Justin?

Los textos sospechados el 5 de enero de 2024, enviados por Baldoni a su amigo y colega Rainn Wilson, relatan una conversación privada ocurrida la noche anterior en el apartamento de la pareja en Nueva York. El momento no podía haber sido más delicado, y es que al día siguiente se reanudaba el rodaje de “It Ends With Us” tras la pausa por las huelgas de Hollywood.

Según la versión del actor, la reunión fue convocada después de que Blake transmitiera sus quejas sobre comportamientos que consideraba inapropiados durante la filmación. Lo que Baldoni no esperaba era la intensidad del encuentro. En los mensajes, asegura que Reynolds lo confrontó con un tono severo, leyéndole desde un teléfono una lista de reclamos que, según él, mezclaban hechos reales “fuera de contexto” con acusaciones que consideraba injustas.

“Es difícil sentir que gran parte de lo que creen sobre mí es falso porque están tan convencidos de que es real… Me quedé paralizado emocionalmente, algo que no había experimentado en años”, presuntamente se lee en un mensaje.

Baldoni afirma que se sintió tratado “como un niño” y que la presión emocional fue tan fuerte que no logró leer en voz alta una disculpa escrita que, según el actor, le entregaron durante la reunión.

El conflicto entre los actores continúa. Getty Images

“Mi mente estaba en conflicto interno porque lo que quería era huir y destruir la película, ya que sentía que era una gran injusticia. Sin embargo, la única opción era reconocer los sentimientos de ella y de Ryan, disculparme y afrontar la ira de un marido furioso; sí, ni siquiera pude hacer eso bien… recé para encontrar las palabras, pero no me salían”, se lee en otro mensaje.

El origen de la “tensión”

En los documentos, a los que “People” tuvo acceso, Baldoni explica que todo se habría detonado por una consulta que hizo al entrenador de Lively: necesitaba saber cuánto pesaba la actriz para una escena en la que su personaje debía levantarla, debido a sus antecedentes de problemas de espalda del actor. Él, también director, asegura que su pregunta profesional fue transmitida al Lively y luego a Reynolds, lo que habría generado molestia y el posterior reclamo directo.

El encuentro también fue descrito previamente en la contrademanda de 400 millones de dólares que Balón presentó en enero de 2025, donde se refirió a ese intercambio como un momento “traumático y humillante”.

Un conflicto que sigue escalando

Mientras el equipo de Reynolds no ha ofrecido comentarios recientes, su abogado ha matizado la versión de Baldoni, reconociendo que el actor estaba “molesto”, pero negando que se tratara de una reprimenda agresiva en el sentido literal.

Por su parte, los abogados de Blake han sostenido que la reunión fue convocada para discutir lo que ella describió como conducta inapropiada en el set, tanto hacia ella como hacia otros miembros del equipo, sosteniendo, además, que Ryan estuvo presente únicamente como su representante personal.

Aunque la contrademanda de Baldoni fue desestimada, el pleito principal aún continúa. El juicio en el que Blake acusa al actor de acoso sexual y represalias está programado para marzo de 2026, un proceso que promete traer nuevos testimonios y posiblemente más material que ambas partes están guardando estratégicamente.

Mientras llega la fecha, los textos revelados por Justin Baldoni añaden otra capa al complejo caso que rodea la polémica del filme “It Ends With Us”, una producción que se ha convertido en uno de los casos legales más comentados de Hollywood.