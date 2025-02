Guerra en Hollywood: Justin Baldoni responde a las acusaciones de Blake Lively

La polémica en torno a la película “It Ends With Us” no cesa. Tras las fuertes acusaciones de Blake Lively contra Justin Baldoni por acoso y difamación, el actor y director ha decidido responder y defender su reputación. Te compartimos la versión de Baldoni sobre los hechos, los detalles de la demanda y las pruebas que podrían cambiar el rumbo de esta batalla legal en Hollywood.

De qué se les acusa a Blake Lively y Ryan Reynolds

Ryan Reynolds y su mujer están siendo demandados por 400 millones de dólares por querer apropiarse de la película Romper el Círculo, usando tácticas sucias de desprestigio y corrupción y, para sorpresa de nadie, ésta no es la primera vez que lo han hecho.

De hecho, esto ya lo había hecho antes Reynolds con Deadpool. Así lo contó el director de la primera cinta, Tim Miller: “Quedó claro que Ryan quería tener el control de la franquicia”, dijo a KCRW. “Uno podría trabajar así como director, con bastante éxito, pero yo no puedo. No me importa tener un debate, pero si no puedo ganar, no quiero jugar. Y no creo que se puedan negociar todas las decisiones creativas; hay demasiadas que tomar”. En ese caso, Miller decidió seguir su camino y no dijo más.

Durante la filmación de Romper el Círculo, Blake Lively se sintió acosada. Sony Music

Romper el Círculo: el origen del conflicto

Los rumores comenzaron cuando empezó la promoción de la película It Ends with Us, donde se hicieron evidentes los problemas entre el actor y director de la película, Baldoni, y la protagonista, Lively. Mucha gente especulaba que no se llevaban bien, lo que, en realidad, es algo bastante común en Hollywood.

La brecha entre Blake y Justin se hizo notoria en las entrevistas promocionales, pues Lively la describía como una película romántica. Tal como lo explicó a la BBC: “Realmente siento que presentamos una historia que es emotiva, divertida, graciosa, dolorosa, aterradora, trágica e inspiradora”.

Paralelamente, la actriz lanzaba una marca para el cuidado del cabello y promocionaba su bebida alcohólica. Aunque mucha gente tachó de poco sensible a Blake, la película fue un éxito en taquilla. Hasta septiembre del año pasado, se calculaba que la cinta que había costado 25 millones de dólares, había recaudado más de 309 millones de dólares. Inclusive, se empezó a hablar de una secuela.

“Cualquier mujer que haya sido tocada inapropiadamente en el lugar de trabajo reconocerá la incomodidad de la Sra. Lively. Reconocerán sus intentos de frivolidad para tratar de desviar el toque no deseado”, señaló el equipo de Lively. It Ends With Us

Las acusaciones de Blake y la contrademanda de Baldoni

En diciembre del 2024, Blake demandó a Justin por comportamiento inapropiado en el set y no sólo eso, también lo acusó de crear una campaña de desprestigio para hacerla quedar mal. Casualmente, la demanda coincidió con la publicación de un artículo en el New York Times que documentaba las acusaciones contra Baldoni.

Tras las acusaciones, Hollywood le dio la espalda al actor, director y productor. Pero, en un giro inesperado, Justin decidió demandar al New York Times por 200 millones de dólares y a Blake y Ryan por 400 millones, a estos dos por extorsión, difamación y desprestigio.

Baldoni no sólo reunió todas las pruebas en su defensa, ¡las publicó en una página con archivos de más de 200 páginas ordenadas de manera cronológica!



¿Justin acosó a Blake?: La actriz había dicho que, durante las grabaciones, el actor se salió de personaje e hizo comentarios incómodos. Por fortuna para el acusado, las escenas fueron grabadas con audio, por lo que se escucha perfectamente la conversación, que no tiene nada de inapropiado.

La actriz había dicho que, durante las grabaciones, el actor se salió de personaje e hizo comentarios incómodos. Por fortuna para el acusado, las escenas fueron grabadas con audio, por lo que se escucha perfectamente la conversación, que no tiene nada de inapropiado. ¿Hubo momentos incómodos?: Durante la filmación, Blake estaba en periodo de lactancia y, según la actriz, Justin entraba al camerino mientras ella estaba amamantando a su hijo. En su defensa, el actor subió unos mensajes de texto en los que mostraba que era ella la que lo invitaba a su camerino mientras estaba amamantando.

Durante la filmación, Blake estaba en periodo de lactancia y, según la actriz, Justin entraba al camerino mientras ella estaba amamantando a su hijo. En su defensa, el actor subió unos mensajes de texto en los que mostraba que era ella la que lo invitaba a su camerino mientras estaba amamantando. ¿Criticaron a Lively por su peso?: Como la actriz acababa de dar a luz, aún tenía unos kilos de más. Blake acusó de fat shaming a Justin, diciendo que la hizo sentir humillada. Sin embargo, Baldoni mostró mensajes de texto explicando que, al estar mal de la espalda, necesitaba una especie de arnés especial para poder cargarla y que para eso necesitaba conocer su peso. Según él, no quería que se sintiera mal, sino que estuviera segura. Incluso mostró los audios en los que claramente le dice a Blake que no se preocupe por su peso, que se centre en su actuación.

Como la actriz acababa de dar a luz, aún tenía unos kilos de más. Blake acusó de fat shaming a Justin, diciendo que la hizo sentir humillada. Sin embargo, Baldoni mostró mensajes de texto explicando que, al estar mal de la espalda, necesitaba una especie de arnés especial para poder cargarla y que para eso necesitaba conocer su peso. Según él, no quería que se sintiera mal, sino que estuviera segura. Incluso mostró los audios en los que claramente le dice a Blake que no se preocupe por su peso, que se centre en su actuación. El problema con la coordinadora de intimidad : Para evitar abusos, actualmente existe un experto que supervisa las escenas. Según la demanda de Blake, Justin la tocó indebidamente. Según los documentos presentados por Baldoni, Lively “no fue capaz de distinguir las conversaciones sobre sus personajes dentro del contexto de la grabación de la realidad”.

Tras las pruebas expuestas por Baldoni, la nueva teoría apunta a que Ryan Reynolds y Blake Lively tenían el plan de quedarse con el proyecto, como productores de las futuras secuelas. Mientras tanto, la controversia continúa, y se abre un debate sobre los límites del poder y la responsabilidad en Hollywood. ¿Quién dice la verdad?