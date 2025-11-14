¿Justin Baldoni revive demanda contra Blake Lively? El detonante que enfureció al actor

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively volvió a encenderse esta semana luego de que el equipo del actor presentara nuevo material que, aseguran, contradice parte de las acusaciones de Lively. A solo meses del juicio programado para marzo, ambas partes han intensificado su estrategia, haciendo que la disputa cobre nuevamente relevancia en Hollywood.

El video que desató una nueva oleada de acusaciones

De acuerdo con reportes de “People”, en documentos judiciales presentados el 13 de noviembre, los abogados de Baldoni incluyeron un clip nunca antes visto: una escena eliminada de un minuto, grabada en mayo del 2023, en la que los personajes de ambos actores aparecen en un hospital y se dan un breve beso.

Según lo declarado por el equipo legal del director y coprotagonista, este gesto no estaba en el guion, y aseguran que fue Blake quien “añadió el beso por cuenta propia” durante la toma. Para ellos, este material es clave, pues cuestiona una de las quejas más reiteradas por la actriz: la supuesta presencia de besos improvisados durante la filmación.

En su demanda, Lively había establecido como condición para tomar el rodaje tras la pausa por las huelgas de Hollywood que no se permitían más improvisaciones de este tipo. Su posición ha sido que ella se sintió incómoda ante momentos no guionizados durante la filmación inicial.

Los actores reviven la demanda luego de un nuevo clip inédito. @itendswithusmovie

Blake mantiene sus acusaciones

La actriz, que presentó una demanda por acoso sexual y represalias a principios de este año, ha negado que ella improvisara algún beso y sostiene que Baldoni y otros miembros de la producción generaron un ambiente inapropiado. Su equipo afirma que posee evidencia amplia de represalias, incluidos intentos por “compartir contenido negativo” sobre ella en medios y redes sociales.

Aunque la demanda de 400 millones de dólares de Baldoni contra Lively, que fue presentada en enero y luego desestimada, mencionaba que las únicas escenas de besos previas a la huelga eran totalmente guionizadas, el nuevo video busca reforzar su narrativa de que él nunca improvisó contactos físicos indebidos.

¿Baldoni tiene una nueva estrategia?

Este 13 de noviembre, Justin y las partes de Wayfarer solicitaron al juez Lewis J. Liman un juicio sumario, es decir, que falle a su favor sin necesidad de ir ante un jurado. Hasta el momento, el juez aún no ha emitido su decisión.

Mientras tanto, su abogado Brian Freedman reiteró que la defensa está “comprometida con buscar la verdad por todas las vías legales”.

Salvo que el juez resuelva antes, ambas estrellas deberán testificar en marzo. La disputa, que comenzó como una serie de desacuerdos laborales durante la producción de la película “It Ends With Us”, ha evolucionado hacia uno de los casos más complejos y mediáticos de la industria en 2025.

Entre nuevos videos, acusaciones cruzadas y reclamos millonarios, el conflicto entre Blake Lively y Justin Baldoni parece lejos de llegar a su fin. Aunque todo podría cambiar en cuestión de semanas, dependiendo del próximo movimiento del tribunal.